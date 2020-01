På et femstjerners hotell med Disneyworld som nærmeste nabo har New York City FC flyktet fra vinteren i det nordøstlige USA. Det var mange som ble overrasket da 44-åringen ble klar for klubben etter å ha signert for tre nye år med Vålerenga så sent som i desember. Det ble i stedet en treårskontrakt med NYC FC.

– Hvordan fikk du denne jobben, egentlig?

– Jeg har ikke tatt noen telefoner for å få denne jobben. Det er de som har funnet ut at jeg er rett mann, sier en jetlag-preget Deila fra balkongen på hotellet i Florida.

City Football Group

New York-klubben eies av det globale holdingselskapet City Football Group. De eier også klubber i Australia, Japan, Uruguay, Kina og India. Flaggskipet er selvsagt Manchester City. Det er kontakten med denne betydelige maktfaktoren i verdensfotballen som har gjort Deila aktuell for deres avdeling i MLS.

– Jeg har lånt flere av spillerne deres i Celtic og i Strømsgodset og vært i tett kontakt med dem i mange år for å få læring. Det er jo det kule her. Du har muligheten til å få innpass i en av verdens største og beste fotballklubber, sier Deila og refererer til Pep Guardiolas klubb i Manchester.

Samarbeidet mellom klubbene med den samme eieren er litt uklart sett utenfra. Noen av klubbene spiller i nærmest identiske drakter og med samme sponsor. Spillere kan skrive kontrakt med en klubb, men få kamparena hos en annen. Det kan også virke som det er en rød tråd i spillestilen slik at spillere går den samme skolen.

– Blir du tvunget til å spille "Pep-fotball"?

– Nei, det gjør jeg ikke. Men det ligger i stilen. Det er "City-fotball". Det er kjent for å spille ut bakfra og være et spillende lag, det er det ingen tvil om.

– Skal alle lagene under City Group ha lik spillestil?

– Nei, det har jeg ikke hørt noe om. Men de velger jo trenere ut fra filosofi. Det vet jo hvordan jeg ønsker å spille, og jeg merker allerede at det er likt det som har vært her før.

Deila forklarer hvordan han får ta del i det enorme apparatet rundt Manchester City.

– Nå får jeg en hjelpetrener fra Manchester City. En som har vært der i mange år. Du får ta del i scoutingarbeidet deres. Det er jo ikke så vanskelig å finne spillere til Manchester City, da må du bare hente de beste i verden, men det er vanskeligere å hente til de andre klubbene. Det er det systemet er til. De hjelper alle klubbene i systemet, og det er jo en stor fordel for oss.

Ronny Deila leder sine første økter som New York City-sjef i varmen i Florida. Foto: NYC FC

Større enn Rosenborg, mindre enn Celtic

NYC FC ble seriemester i sin avdeling i fjor, men røk ut i første kamp i sluttspillet. Å vinne sluttspillet er det store målet for Deila.

– Hvor stor er denne klubben egentlig?

– Mye større enn Vålerenga. Større enn Rosenborg. Lønninger og ressurser ligger nok et sted mellom Rosenborg og Celtic. Det handles spillere her som er ti ganger det som det handles for i Norge. Jeg vet det er spillere i klubben som ble hentet for sju-åtte millioner dollar, sier den nye NYC FC-sjefen.