Dagen etter at Casper Ruud (21) tapte en thriller av en førsterundekamp mot Egor Gerasimov ble det nok en exit i Australian Open.

Sammen med den serbiske makkeren Miomir Kecmanovi ble det tap i den første runden mot doublespesialistene Raven Klaasen og Oliver Marach 1-2 (2-6, 6-4, 3-6) i sett.

Vinden i Melbourne var krevende og gjorde det vanskelig å få flyt i spillet, forteller Ruud.

– Det er storm, så det handler bare om flaks. Det er umulig å få noe rytme. De er et bedre doublepar, men det var ikke langt unna at vi slo dem, sier Ruud til Eurosport like etter kampen.

Ruud og den serbiske makkeren hadde gode muligheter til å ta seg videre da de slo tilbake i det andre settet. Et langt og krevende game i det siste settet hvor Ruud og Kecmanovic kunne skaffet seg servebrudd endte i steden med tap. At Ruud ble brutt i det påfølgende gamet gjorde at utfordrerne kunne serve hjem seieren i vinden.

– Det er ikke lett. En tennisball er relativt lett i vekt, så den blir tatt tak i av vinden. Det beveger seg veldig mye. Det er veldig utfordrende, sier Ruud.

Dermed var eventyret i Australia over for denne gang for 21-årige Ruud. Nå venter en tur hjem til Norge før han setter seg på flyet til Sør-Amerika for å spille fire turneringer.