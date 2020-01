– Rart å høre om en tid som var hyggelig i et helt annet lys

Kulturtoppen ga henne mulighet til å jobbe både innenfor medie- og kulturbransjen.

– Han ga meg muligheter, og jeg hadde tillit til ham. Jeg hadde også sex med ham frivillig flere ganger, forklarte den fornærmede kvinnen.

– Hvorfor valgte du å anmelde ham for voldtekt?

– Selv om man har hatt seksuell omgang noen ganger, så betyr ikke det at det er greit å voldta noen. Jeg tenkte at det var viktig å si fra om lovbruddene, slik at han ikke kan gjøre det samme mot andre, sa hun.

BISTANDSADvOKATER: Raden med bistandsadvokater er lang i saken. Åtte kvinner sier han har utsatt dem for voldtekter. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Flere av de fornærmede snakket sammen før de gikk til anmeldelse av mannen. Tiltaltes forsvarer, Elisabeth Myhre, men er dette kan ha påvirket forklaringene deres.

Det avviser derimot påtalemyndigheten.

– Vi mener det er helt naturlig at de har snakket sammen om sine felles erfaringer før de anmeldte, sier statsadvokat Trude Antonsen til TV 2.

Sovevoldtekter

Mannen har vært en del av et miljø med mye festing, og mye alkohol og rusmidler. Begge parter i saken er enige om at det har vært en seksuell stemning i miljøet han var en del av.

– Voldtektene er såkalte sovevoldtekter, der kvinnene har vært beruset eller sovet, og således ikke vært i stand til å motsette seg handlingen, sa statsadvokat Trude Antonsen under sitt innledningsforedrag tirsdag.

Mannen selv har i politiavhør kommet med forslag til flere motiver kvinnene kan ha for hvorfor kvinnene kan ha anmeldt ham falskt.

Hevn, sjalusi, at de har vært påvirket av metoo-kampanjen eller at de kan være påvirket av falske minner, er noe av det han har nevnt.

Det er kalt inn over 50 vitner i saken. Blant disse er folk i miljøet rundt mannen, samt fagpersoner som skal uttale seg om psykiske reaksjoner etter voldtekt, og falske minner.