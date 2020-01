Vurderer å slå global alarm

Ni personer er døde og minst 440 er smittet av det nye lungeviruset i Kina.

Smittetilfeller er dessuten påvist i Thailand, Japan, Sør-Korea, USA og Taiwan. Myndighetene i Nord-Korea har stengt grensene for turister.

En mann i Australia ble isolert etter mistanke om at han var smittet, men onsdag morgen kom meldingen om at han ikke er smittet av det nye coronaviruset.

Krisemøte

Onsdag møtes representanter for Verdens helseorganisasjon (WHO) i Geneve for å finne ut av hvordan utbruddet skal håndteres. Et mulig utfall av møtet er at WHO erklærer sykdommen som en internasjonal helsekrise.

Overlege Siri Hauge ved Folkehelseinstituttet sier det fortsatt er mange ting man ikke vet om smitten og at WHO jobber med å få oversikt over situasjonen.

Man vet fortsatt ikke i hvilken grad viruset smitter mellom mennesker. Hva er kilden? Viruset knyttes til et sjømatmarked i byen Wuhan i Kina. Markedet ble stengt 1. januar. Men i tillegg til fisk finnes det finnes mange andre dyr på markedet, og man ønsker å finne kilden.

Viruset knyttes til et sjømatmarked i byen Wuhan i Kina. Markedet ble stengt 1. januar. Men i tillegg til fisk finnes det finnes mange andre dyr på markedet, og man ønsker å finne kilden. Hvor farlig er viruset? Noen pasienter får milde symptomer, noen utvikler mer alvorlig sykdom, mens noen har dødd av viruset.

Neppe så farlig som SARS

Viruset er et coronavirus, en familie av virus som gir et spekter av ulike symptomer, forklarer Siri Hauge.

– Noen gir bare vanlige forkjølelsessymptomer, mens andre varianter kan gi mer alvorlig type sykdomsom SARS- og MERS-viruset, sier Hauge til Nyhetskanalen onsdag morgen.

– For de som husker SARS-epidemien i 2003-2004, så var det en dødelighet på rundt 10 prosent. MERS-viruset sirkulerer i dag og har høy dødelighet. Foreløpig ser det ut til at dette viruset gir en mye lavere dødelighet enn disse virusene, sier Hauge.

Jobber med å få oversikt

WHO skriver i en oppdatering tirsdag at kilden til utbruddet fortsatt er under etterforskning.

«Ytterligere undersøkelser er nødvendig for å fastslå hvordan pasientene ble smittet, i hvilken grad det smitter mellom mennesker og sykdommens kliniske spektrum og geografiske spredning», heter det i meldingen.