Her sjekker amerikanske militær-eksperter flystripen på Jan Mayen

Det økte spenningsnivået mellom Russland og Vesten har ført til at USA og NATO fokuserer på militær styrke og tilstedeværelse i Nord-Atlanteren.

I desember fortalte TV 2 at Russland bygger verdens nordligste kampflybase, som ifølge norsk og dansk etterretning blir Russlands hjørnestein i en fremskutt forsvarslinje i Arktis.

Amerikanske militære eksperter fra Ramstein flystasjon i Tyskland besøkte før jul den norske stasjonen Jan Mayen nord i Atlanterhavet, for å vurdere flystripen på øya som ligger 950 kilometer fra det norske fastlandet og 600 kilometer nord for Island.

– Veldig positivt

Forsvarssjefens talsperson, orlogskaptein Per-Thomas Bøe, opplyser til TV 2 at USA utførte en såkalt «site survey» både i forhold til flystripe og generell sikkerhet.

Før det ukelange toktet til Jan Mayen i november, kunne amerikanske fly ikke lande på vulkanøya der det har vært kontinuerlig norsk aktivitet siden den første meteorologiske stasjonen ble etablert i 1921.

Ifølge forsvarssjefens talsperson ble det grunnet dårlig tilgjengelighet på norske C-130J transportfly sendt en forespørsel til NATO, og flere land meldte sin interesse. Teamet fra USA fulgte en såkalt logflight gjennomført av et norsk C-130J Super Hercules, forklarer han.

Ifølge Business Insider brukte amerikanerne flere måneder på å planlegge toktet. Det amerikanske flyvåpenet sier at dette styrker kapabiliteten til den amerikanske europeiske felleskommandoen EUCOM i nordområdene.

– Det er veldig positivt at allierte og partnere kan støtte Norge med transportflykapasitet når vi trenger det – også til Jan Mayen. Dette viser at alliansesamarbeidet fungerer også i fredstid. Vi ser det ellers som hensiktsmessig at andre land er kjent med landingsforholdene på Jan Mayen i tilfelle at det skulle oppstå en beredskapssituasjon i nord som kunne gjøre det aktuelt å bruke flystripen, skriver orlogkaptein Bøe i en epost til TV 2.

Strategisk beliggenhet

På denne basen bor nordmennene som lever på Jan Mayen. Foto: TV 2

På den norske stasjonen som drives av Cyberforsvaret, er det i tillegg til den meteorologiske stasjonen sendere for Telenors maritime radio, kalibreringsstasjoner for GPS og satellittnavigasjonssystemet Galileo og seismostasjoner for Universitetet i Bergen og for Norsar.

US Air Force skriver i en pressemelding at Jan Mayen har strategisk beliggenhet ved sjørutene som forbinder Russland til Atlanterhavet.

Russiske Sputnik News tolker dette som at det amerikanske flyvåpenet vurderer å etablere en base nær farledene som den russiske marinen bruker til Atlanterhavet.