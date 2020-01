Tonje (31) ble avfeid av legene med at hun var ung og overvektig – hadde kreft

Fordi de aller fleste som får livmorkreft er i overgangsalderen, er vanligste behandlingsmåte å fjerne livmoren. Men fordi Tonje var så ung, var legene usikre på hvordan de skulle behandle henne.

Tilbakefall

Hun ble satt på en hard hormonbehandling i åtte måneder, og måtte inn på sykehuset hver andre måned for å ta celleprøve og biopsi av livmoren. Etter åtte måneder ble hun erklært kreftfri, men gleden skulle vise seg å være kortvarig.

– Jeg fikk tilbakefall etter et par måneder. Da ønsket legene å fjerne livmor, eggleder og livmorhals. Men det nektet jeg, sier Tonje.

Hun har alltid hatt en stor drøm om egne barn, og var ikke villig til å gi opp dette i en alder av 21 år.

– Jeg ville prøve alt mulig, før de gjorde dette. Men jeg fikk beskjed om at de var usikre på hvilken effekt cellegift ville ha, og at også dette kunne ødelegge fertiliteten min.

Tonje måtte til slutt opereres.

– Det var veldig tøft. Det at jeg hadde hatt kreft var plutselig ikke så stort, fordi det å ikke kunne få barn overskygget alt, sier hun.

Eneste i Norge

Da 31-åringen fikk diagnosen i 2011, var hun den eneste kvinnen i Norge mellom 19 og 29 år som fikk konstatert livmorkreft.

– Jeg har alltid hatt uflaks i livet, så jeg la det på uflaksen. Man hører ofte om folk som får kreft, men tenker at det ikke skjer med en selv, sier hun.

Det har nå gått drøye åtte år siden operasjonen. Tonje har tenkt mye på at det tok så lang tid før hun fikk diagnosen.

– Jeg går ikke rundt og er bitter, men hva om jeg hadde blitt hørt første gangen? Da hadde jeg kanskje ikke hatt kreft. Samtidig er jeg mange erfaringer rikere, og verdsetter livet på en helt annen måte enn andre på min alder, sier hun.

– Svært sjeldent

Erik Rokkones er overlege og avdelingsleder ved Avdeling for gynekologisk kreft ved Radiumhospitalet. Han mener man vanskelig kan klandre leger som ikke tenker at unge kvinner med uregelmessige blødninger kan ha livmorkreft.

– Det er svært sjeldent at kvinner i 20-årene får livmorkreft. Hyppige og uregelmessige blødninger er heller ikke helt uvanlig hos unge kvinner, men dersom det skjer til stadighet, må man ta en prøve. Man skal ikke vente årevis på det, sier Rokkones til TV 2.

Overlegen sier at livmorkreft som oftest er en hormonavhengig kreftform, som kommer ved langvarig hormoneksponering.

– Når man er i 20-årene har man ikke rukket å få det, i forhold til en kvinne som har hatt hormonproduksjon i mange år, sier han.

SJELDENT: Rokkones sier sjeldne ting ofte er det som kan bli oversett i en travel hverdag. Foto: Privat

Oppfordrer til å spørre

Rokkones sier at det som regel er lett å diagnostisere en eldre kvinne med livmorkreft, da det gjøres ved en prøve fra livmorhulen. Hos unge kvinner vil mange leger tenke at risikoen for denne type kreft er så lav at man utsetter selv enkle undersøkelser for lenge.

– En lege vil alltid tenke på muligheten for at kreft foreligger. Punkt én er å utelukke det, men sannsynligheten for å finne livmorkreft hos en ung kvinne med uregelmessige blødninger er ekstremt sjeldent, sier overlegen.

Han oppfordrer pasienter om å ikke være redd for å spørre legen – om nødvendig gjentatte ganger – om kreftundersøkelse, og sier de ikke burde gi seg med mindre man har fått en ganske sikker konklusjon.

– Sjeldne ting er ofte det som blir oversett i en travel hverdag.

Tonje Becher Bjerkelund stiller seg kritisk til legens oppfordring om å mase seg til svar.

– Det burde ikke være folk sitt ansvar å mase på legen. Legen sitt ansvar er å ta oss på alvor og ikke feie det bort, for det gjør noe med en og bli avfeid. Samtidig har jeg forståelse for at det er vanskelig når det skjer så sjeldent, men det er viktig å se pasientene, sier hun.

Ufør

Hverdagen til 31-åringen er i dag sterkt preget av kreftdiagnosen. Hun er 100 prosent ufør på grunn av senskader.

– Jeg har en veldig uforutsigbar hverdag, og kan ikke planlegge dagen fordi jeg ikke vet om jeg har energi. Jeg har heller ingen utdannelse fordi jeg ble syk så ung, sier Tonje.

Denne uken har Gynkreftforeningen hatt en fokusuke kalt #kjennetter. Via en enkel test (ekstern lenke) på nettet kan man få svar, dersom man har opplevd diffuse underlivsproblemer.

Tonje har en klar oppfordring til andre kvinner som kjenner på lignende symptomer som det hun selv opplevde.

– Folk må ta diffuse underlivsproblemer på alvor. Det er et tabu å ha kreft i underlivet, og det er noe man egentlig ikke vil snakke om. Men hvis min historie kan hjelpe andre, så gjør jeg det gjerne, sier 31-åringen.