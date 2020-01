Om noen uker starter Alexander Kristoff rittsesongen i Valencia. Norges største sykkelstjerne skal for første gang siden 2012 ikke til Tour de France. Etter klassikeråpningen i Belgia skal Kristoff som vanlig sykle monumentene Milano-Sanremo, Flandern rundt og Paris-Roubaix. Deretter venter Giro d'Italia.

Kristoffs stefar og trener Stein Ørn gjestet TV 2 Sykkelpodden denne uken. Han forteller at Team Kristoff har gjort flere justeringer i treningsarbeidet før den kommende sesongen.

– Vi har gjort noen endringer for å stimulere hurtigmuskulaturen litt mer. I tillegg har vi jobbet med tråkkfrekvens for å se hva det kan gi av respons. Jeg er veldig spent på å se hvordan han responderer på de endringene vi har gjort, sier Ørn.

Tour de France 2019 ble en liten nedtur for Kristoff, selv om han tok en sterk 2. plass på den 4. etappen. I etterkant har det kommet frem at Kristoff gikk seks kilo opp i vekt underveis i Touren. Rytterne fikk rett og slett i seg for mye energi.

– Forklaringen hans er helt essensiell

TV-seere er blitt vant til at Kristoff er nådeløs i vurderingen av egen innsats etter målgang. Heller ikke lagkameratene blir fritatt for kritikk. Stein Ørn avviser at Kristoff er sutrete. Han mener den brutalt ærlige evalueringen er svært verdifull.

– Alexander er på ingen måte sutrete. Han har aldri klaget over noen ting, spesielt ikke på egne vegne. Det han forsøker er å si litt om hva som skjedde. Han forsøker å analysere situasjonen. Noen ganger tenker han høyt. Det er ingen måte å bortforklare noe som helst på. Han prøver å finne ut av hva som skjedde. Jeg har faktisk fått en del gode poenger av det han har sagt rett etter målgang, for det gir meg mulighet til å starte analysen umiddelbart, sier Ørn.

– Vi ser ikke det som skjer i feltet. Det kan man ikke se på tv. Til og med på wattfiler er det vanskelig å vite hva som skjedde. Forklaringen er helt essensiell. Hans analytiske vurdering er veldig viktig. De som ikke tåler å høre på det, må bare skru av, fortsetter Ørn.

Ofte har spurtopptrekket vært en kime til konflikt. Det er det ikke bare Kristoffs lagkompiser som sliter med.



– Det er litt synd å se på Kristoffer Halvorsen i Tour Down Under. Han opplever akkurat samme problem som Alexander hadde, med et opptrekk som går for sent og folk som kommer bakfra. Fordelen til Alexander nå er at han er blitt flinkere til å manøvrere seg frem på egenhånd, er Ørns dom.