En drapssiktet 56-åring tilstår drap i forbindelse med dobbeltdrapet i Bergen.

56-åringen ga en lang forklaring til politiet tirsdag ettermiddag og kveld.

– Han har her erkjent straffskyld for de forhold siktelsen gjelder, opplyser advokat Einar Råen til NTB.

To funnet døde

Mandag forrige uke ble politiet kontaktet av turgåere som hadde funnet gjenstander i terrenget ved Gullfjellsveien i Bergen kommune.

En politipatrulje rykket ut til stedet, og fant da en kvinne død. Kriminalteknikere ble så tilkalt, og det ble under deres undersøkelser funnet en død mann også.

Politiets teori er at de to ble drept et annet sted og fraktet til Osavatnet i bil. Ifølge flere medier hadde ofrene omfattende stikkskader.

Ikke tilfeldig

Det er til sammen seks menn som er siktet i saken. Fem av dem er siktet for drap eller medvirkning til drap, mens den sjette er siktet for bevisforspillelse.

Politiet har uttalt at de drepte ikke var tilfeldige ofre, at de tror at drapene skjedde på et hospits i Møllendalsveien 19 i Bergen, og at de drepte ble fraktet derfra til funnstedet.

Etterforskningen av saken pågår fremdeles for fullt med 30–40 tjenestepersoner involvert i etterforskningen. Politiet har avhørt flere vitner, noen av dem flere ganger.