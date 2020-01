Manchester United er tydeligvis villige til å strekke seg langt for å sikre seg stortalentet Jude Bellingham. Den 16 år gamle Birmingham-spilleren er jaktet på av flere europeiske storklubber, og ifølge The Sun er Manchester United klare til å legge inn et bud på 350 millioner kroner for midtbanespilleren.

Også Wolverhampton, Arsenal, Tottenham, Liverpool og Chelsea sikler etter unggutten. Bellingham har allerede spilt 25 kamper i for Birmingham denne sesongen og ble klubbens yngste spiller (16 år og 38 dager) da han debuterte i en ligacupkamp i fjor.

Bellingham ble kåret til månedens unge spiller i Championship i november.

Det skal ha kommet et gjennombrudd i Manchester Uniteds jakt på Sportings midtbanespiller Bruno Fernandes. Ifølge Mirror er det mulig at overgangen kan gå i boks denne uken.

United hadde også speidere på plass for å se både Lyons Moussa Dembélé og Lilles Boubakary Soumaré tirsdag kveld, skriver GFFN.

Ifølge The Sun, som viser til The Athletic-journalist David Ornstein, har spisstrengende United også tatt kontakt med AC Milan angående Krzysztof Piatek.

The Sun hevder at Manchester Citys målmaskin Sergio Agüero er ønsket av David Beckham og hans nyoppstartede MLS-lag Inter Miami. Agüeros kontrakt med City går ut i 2021, og det skal ifølge avisen ha vært kontakt mellom partene. Også New York City, klubben Ronny Deila trener, skal ha tatt kontakt med Agüeros representanter - samt David Silva.

Daily Mail hevder at Bournemouth er interesserte i Lyons Bertrand Traoré. Også Leicester og West Ham skal ha angriperen fra Burkina Faso på radaren.

Marca skriver at Celta Vigo snuser på Southamptons Oriol Romeu.

Kan det gå mot en retur til Tottenham for Gareth Bale. Daily Mail skriver at det ikke lenger er mulig å spille penger på at waliseren går til Tottenham hos Paddy Power. Så gjenstår det å se om det bare er et PR-stunt eller om bettingselskapet har noe innsideinformasjon ...

Barcelona er på jakt etter en spiss med Luis Suárez ute med skade. Ifølge Marca ser katalanerne på Valencias Rodrigo som en mulig løsning på problemet. Det vil imidlertid bli dyrt. Rodrigo er høyt verdsatt og kan koste Barcelona opp mot 600 millioner kroner. Barcelona kobles også til Arsenals Pierre-Emerick Aubameyang.

Real Madrid-back Álvaro Odriozola er på plass i München for å sikre seg en låneovergang til Bayern, skriver AS.