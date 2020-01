Det melder Vegtrafikksentralen vest på Twitter.

Fjellovergangene som er stengt, er fylkesvei 53 fra Tyin til Årdal, fylkesvei 50 fra Aurland til Hol, riksvei 7 over Hardangervidda og riksvei 15 over Strynefjellet.

E16 over Filefjell er den eneste av fjellovergangene som er åpen, mens det er kolonnekjøring på riksvei 52 over Hemsedal, europavei 134 over Haukeli og riksvei 13 over Vikafjellet.