Natt til onsdag ble det klart at ytterligere tre personer er døde som følge av coronaviruset som har sitt utsprang fra Kina.

Over 400 personer er så langt smittet, og viruset har spredd seg til flere land, deriblant USA.

Nå tar Nord-Korea et drastisk grep for å hindre smitte i landet. Fremover vil landets grenser være stengt for alle turister, skriver CNN.

Selv om landet i stor grad er lukket fra omverden, har den en mindre turistindustri, og hovedtyngden av dem som besøker landet er kinesiske.

Ifølge CNN er det uklart hvor mange turister som besøker landet hvert år, men ifølge den kinesiske statlige avisen China's Global Times besøkte rundt 100.000 turister landet i fjor. 80 prosent av dem var kinesiske.