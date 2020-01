Svensk politi fikk i 22.30-tiden tirsdag kveld inn melding om en eksplosjon ved Annelund i Malmö.

– Det er en moped som har eksplodert ved en bolig, sier Torbjörn Krokström i brannvesenet til Aftonbladet.

Politiet selv har ikke ønsket å kommentere hva som har eksplodert, annet enn at det har skjedd nær en bolig. Et større område er sperret av, som følge av at flere ting kan eksplodere.

Det skal ikke ha begynt å brenne etter eksplosjonen, men fasaden på det nærliggende bygget skal ha fått synlige skader, skriver Expressen.

Ingen er evakuert som følge av eksplosjonen.

Den nasjonale bombegruppen har gjennomsøkt stedet.

Ingen er så langt pågrepet i saken.