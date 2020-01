– Vi har ikke registrert snø til nå i januar her på Blindern. Så hvis det ikke kommer noe mer snø denne måneden, så kan det se ut til at det blir en snøfri januar. Det har vi aldri målt her tidligere, sier klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Line Båserud, til TV 2.

Hun sier at slike vintre vil bli mer vanlige i lengre sør i landet.

– Fra klimamodellberegninger med type dagens utslippsscenario så ser det ut som at vinteren generelt blir kortere i Norge. Og da må man gjerne lenger nord eller lenger inn i landet for å finne snø, forteller Båserud.

7-8 grader over normalen

Også temperaturene har vært langt over normalen flere steder i landet.

– Vi ligger faktisk an til å slå mange rekorder – i 1989 var sist vi hadde en så mild vinter. Nå ligger vi 7-8 grader over normalen i Oslo, og det er også mye mildere enn vanlig både i sør og i Nord-Norge, sier TV 2s væranker Kristina Kvistad Hustad.

Det har vært mye nedbør, men det meste har kommet som regn.

– Det har kommet mer nedbør enn vanlig, både i Bergen og Bodø, men nedbøren kommer som regn, så dermed er det en veldig lite hvit vinter, sier Hustad.

– Veldig ekstremt

I Bergens gater er det delte meninger om de svært regntunge ukene innbyggerne har lagt bak seg.

– Vi er jo vant til regnet, men det blir veldig ekstremt. Jeg skulle ønske det kom litt snø, at det var kaldere, og at det ikke var så vått. Slik det er nå er det bare kjempedeprimerende, sier bergenseren Tina Dale.

Hun er forberedt på at de nå går en vår, med enda mer regn, i møte.

– Jeg har faktisk vært å fornyet passet mitt i dag, så jeg får vel bare reise vekk da, sier hun og ler.