Tirsdag ettermiddag slapp et ektepar i Våler kommune hundene ut på gården for en luftetur.

Bonden, som ønsker å være anonym, forteller at kona satt inne da hundene plutselig begynte i bjeffe.

– Hun gikk ut ut av huset, og da så hun ulven komme gående, forteller han.

Ekteparet har aldri før sett ulv på gården.

– Jeg hørte at det var en ulv i nærområdet for 14 dager siden. Hvis dette er den samme ulven, så er det ikke veldig ålreit, sier han.

– Bekymrer meg

Gården ligger tett inntil skogen, i et område hvor det streifer ulv i terrenget.

– Nå gikk den inn på gårdstunet og rett utenfor døra. Det er ikke normal ulveadferd. Det bekymrer meg, forteller bonden.

Ekteparets to hunder pleier å gå løs på gårdstunet. De reagerte kraftig da ulven kom gående inn mot huset.

– Vi kommer til å være ute med hundene fra nå av, eller ha dem i bånd. Hvis vi slipper dem løs er det bare et tidsspørsmål før ulven tar dem, mener gårdsbrukeren.

Nysgjerrig ulv

Han tror ulven var nysgjerrig, og var på gården for å sondere terrenget. Han er redd for at en annen ulv kunne gjort skade.

– Jeg sitter med inntrykk av at vi hadde flaks denne gangen, sier han.

Etter hendelsen så bonden etter spor for å se hvor ulven hadde gått.

– Nå er det bare skaresnø, og da kan ulvene skade potene og legge igjen blod. Eller så kan det være avføring etter dem. Jeg fant ikke det denne gangen, men jeg fant et spor, forteller han.

Ida Glemminge er regionalt rovviltansvarlig i Oslo, Akershus og Østfold for Statens naturoppsyn. Hun sier til TV 2 at dette definitivt er snakk om en ulv.

– Det skjer av og til at ulvene kommer nær både folk og bygninger. Men det som er ganske tydelig er at ulven er ganske utilpass i situasjonen den har havnet i. Når du ser på kroppsspråket ser man at den prøver å komme seg ut av situasjonen, sier Glemminge til TV 2.

Påkjørsel

Onsdag morgen ble en ulv påkjørt av en personbil i Våler i Innlandet. Påkjørselen skjedde kun noen kilometer unna huset til bonden TV 2 har snakket med. Glemminge utelukker derfor ikke at det kan være snakk om samme ulven.

– Dette er en ordinær viltpåkjørsel. Ulven krysset veien, og fører klarte ikke å stoppe i tide. Den døde ulven er tatt hånd om av Statens naturoppsyn, sa operasjonsleder Bård Einar Hoft i Innlandet politidistrikt til NTB.

Dersom folk får uønsket besøk av ulv i hagen, oppfordrer Glemminge til å la dyret få tid og plass til å fjerne seg fra stedet. Ulven foretrekker ikke å være i nærheten av folk, men det kan altså skje. Det er i så fall snakk om korte møter.

– Folk må også melde fra til Statens naturoppsyn. På denne måten kan vi informere om situasjonen og registrere de opplysningene som finnes, sier hun.