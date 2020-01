– Rett og slett ikke godt nok

Norges håndballgutter tok sin sjette seier i EM med topoengeren mot Island tirsdag.

Islendingene ble kjørt over i åpningen av kampen og lå under med sju midtveis, men i andre omgang kriget de seg inn i kampen. På det minste var det tre mål som skilte.

Det er ikke første gang det skjer for Norge i Malmö, for Christian Berges menn har tapt alle tre andreomgangene i hovedrunden.

Det har riktignok endt med norsk seier i alle kampene – og tirsdag ble semifinalen sikret.

– Det er absolutt noe vi må forbedre. Det skjedde mot Ungarn også. Vi kan ikke tillate oss det. Vi må se på hvorfor vi ikke er helt klare etter pause, for vi hadde muligheten til å drepe kampen i løpet av 15-20 minutter i andre omgang, men i stedet får de troen, sier Christian O'Sullivan etter seieren.

– Det er rett og slett ikke god nok, for det er noe vi virkelig må forbedre oss mot. Mot Slovenia, i en semifinale og en eventuell finale er det noe vi ikke kan tillate oss, fortsetter Magdeburg-kapteinen.

TV 2s håndballekspert Bent Svele var imponert over Norge, og mener det var kontrollert. Han mener O'Sullivans oppgjør sier en hel del om Norges lag.

– Det forteller om ærgjerrigheten, sulten og viljen i den gjengen. De spilte drømmehåndball de første tjue minuttene og gikk til pause på 19-12. Island ble spilt trill rundt. De var fantastiske i første omgang og profesjonelle etter pause. De var ikke presset, men det er flott at de er kritiske til seg selv, for det forteller om viljen til å prestere på et høyere nivå hele veien, sier Svele.

– Handler om idrettens natur

Flere spillere er enig med Bent Svele i at det var en kontrollert seier.

– Det handler om idrettens natur. Når du leder med mye og komfortabelt, slipper du deg ned de prosentene. Vi er ikke så mye bedre enn andre profesjonelle håndballspillere at vi kan senke oss to prosent, men når vi spiller på vårt beste, blir det som det blir, sier Petter Øverby til TV 2.

– Det var et par minutter med litt spenning, men ellers ganske kontrollert. Det handler om at vi leder med ti mål mot Ungarn, og Island med sin type håndball får fort et par kjappe mål, sier landslagskaptein Kristian Bjørnsen til TV 2.

– Det er klart at det er litt hårete når ledelsen synker såpass mye. De fikk alt med seg av dommeravgjørelser og redninger, i tillegg til at vi gjorde flere tekniske feil, men vi var et klart bedre lag. Når vi skjerpet oss, dro vi ifra. Sånn sett var det kontrollert, sier Magnus Gullerud til TV 2.