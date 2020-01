Sesongen over for Dominik Paris etter stygg skade

SKADET: Dominik Paris blir ikke å finne i løpene resten av sesongen.30-åringen har røket korsbåndet. Foto: Denis Balibouse

Alpinsesongen er over for fartsspesialisten Dominik Paris. Italieneren ødela korsbåndet under super-G-trening i Kirchberg tirsdag.