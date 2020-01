Målingen er laget av Kantar for TV 2 tirsdag 21. januar, dagen etter at Frp varslet at de går ut av den borgerlige regjeringen.

Det valget tok Frp etter at regjeringen besluttet å hente hjem en 29 år gammel norsk-pakistansk IS-siktet kvinne fra Syria.

53 prosent av de spurte mener regjeringens beslutning var rett, mens 47 prosent mener det var galt.

Blant Frp-velgerne mener 93,2 prosent at regjeringens beslutning var gal.

6 av 10 Høyre-velgere imot

Erna Solberg har heller ikke støtte i eget parti. 60,3 prosent av velgerne mener det var galt å hente hjem den IS-tilknyttede kvinnen fra Syria.

– Høyre ønsket heller ikke i utgangspunktet å hente hjem barnets mor til Norge, sa statsminister Erna Solberg mandag. Men andre løsninger var ikke mulig.

– Da ble vårt dilemma følgende: Hente hjem sykt barn med mor eller risikere at en norsk syk femårig gutt skulle dø? Satt opp mot hverandre valgte vi å jobbe for å få gutten hjem, trygge på at mor ble straffeforfulgt og pågrepet når hun kom til Norge, sa Solberg.

Nestleder Bent Høie svarer på tallene på vegne av Erna Solberg:

– Ingen i Høyre ville ha IS-kvinnen tilbake til Norge. Men etter å ha undersøkt en rekke muligheter for å kun hente barnet, og konkludert med at det ikke var mulig, ble vårt dilemma følgende: Hente hjem sykt barn med mor eller risikere at en norsk, syk gutt kunne dø på vår vakt, sier Høie.

– Hvis dere hadde stilt det spørsmålet som Høyre måtte ta stilling til: om en var villig til å risikerer at gutten døde for å unngå å også bringe moren hjem - tror jeg svarene hadde vært annerledes, legger Høie til.

Jensen: – Mange lurer på ting

Siv Jensen er ikke overrasket over at hennes egne velgere er enig med partiets ledelse og folkevalgte.

Hun mener tallene viser at Stortinget ikke gjenspeiler hva folket mener.

– Så tror jeg veldig mange i dag stiller spørsmål og lurer på ting som vi ikke har fått svar på. Så får vi se om vi får svar på det i dagene som kommer, sier Jensen til TV 2.

– Hva tenker du på da?

– Det er mange som har lurt på begrunnelsen for dette og sykdomsbilde. Så er det informasjon regjeringen ikke vil dele og det forstår jeg. Samtidig er det mange som stiller mange spørsmål og jeg kan forsikre om at det har Frp også gjort, og det er foranledningen for at Frp ikke kan stille seg bak dette.

– Sier du at regjeringen ikke har vært sikre nok på at barnet er sykt?

– Det jeg sier at Fremskrittspartiet gjorde sin vurdering av dette og at vi ikke kunne stille oss bak å hente denne IS-siktede kvinnen. Vi vil alltid hjelpe uskyldige barn, men grensen vår gikk ved en kvinne som har forlatt alle de frihetsverdiene Norge står for, sier Siv Jensen.