Den tidligere Baywatch-stjernas heldige utkårede er filmprodusenten Jon Peters (74).

Paret møtte hverandre for første gang på midten av 80-tallet og skal ha datet i en kort periode.

Peters uttalte til The Hollywood Reporter at han kun har hatt øye for Pamela siden.

– Det er vakre jenter overalt. Jeg kunne valgt hvem jeg ville, men i 35 år har jeg kun ønsket med Pamela. Hun gjør meg vill – på en god måte, sier han til magasinet.

Peters er blant annet kjent for å ha produsert filmene «A star is born» og «Superman returns».

Forlovet med Kirsebom

Jon Peters var forlovet med Vendela Kirsebom (53) på midten av 90-tallet.

Kirsebom, som nå er forlovet med Petter Pilgaard, fortalte detaljert om forholdet med filmprodusenten i boken «Alt jeg ikke har fortalt» fra 2017.

Forholdet tok brått slutt da Peters skal ha vært utro med Nicollette Sheridan (56), kjent fra Frustrerte fruer, skriver Se og Hør.

«Ikke bare skal de ha et forhold, han skal også ha arrangert bursdagsselskapet hennes. Alle var invitert, bortsett fra meg. Jeg var på jobb i Mexico», avslørte Vendela i boka.

EKS: Kirsebom og Peters sammen på en filmpremiere i Los Angeles i 1995. Foto: Bei/REX

Hun skriver videre åpent om at hun mistet sitt ufødte barn etter utroskapssjokket.

Hemmelig seremoni

Anderson og Peters giftet seg i en hemmelig seremoni i Malibu, USA. Dette er deres begges femte ekteskap.

– Pamela har aldri fått vist sitt fulle potensial som artist. Det er så mye mer ved henne enn hva man først ser. Hvis ikke hadde jeg ikke elsket henne så mye, sier han, og legger til:

– Hun inspirerer meg. Jeg beskytter henne og behandler henne på den måten hun fortjener å bli behandlet.

Ifølge The Hollywood Reporter er det kun noen måneder siden paret gjenopptok kontakten.

Pamela Anderson sendte sin egen uttalelse til magasinet, i form av et dikt.

– Jon er en original «bad boy» i Hollywood. Ingen kan sammenligne seg med ham. Jeg elsker han høyt, som familie. Livet hans pleide å skremme meg. Det var så mye for en jente som meg. Nå har jeg sett mer av livet og innsett at han har vært der hele tiden. Han sviktet meg aldri. Jeg er klar, og han er også klar. Vi forstår og respekterer hverandre. Vi elsker hverandre uten forbehold. Jeg er en heldig kvinne. Det er bevis på at Gud har en plan, sier diktet, dog oversatt til norsk.