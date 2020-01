Ungarn - Sverige 18-24 (9-10)

Norge er formelt klar for semifinale i EM etter at Ungarn ikke klarte å slå Sverige, som vant kampen i Malmö Arena 24-18.

Ungarerne måtte ha vunnet sine to siste kamper for å ha en teoretisk mulighet til å ta seg til fredagens semifinale i Stockholm.

Tidligere på kvelden beseiret de norske håndballgutta Island 31-28 i samme hall.

I Norges semifinale vener enten Kroatia eller Spania som møtes i Wien onsdag i en ren gruppefinale i hovedrunden.

– Når det er snakk om en semifinale, er det nesten hipp som happ, men jeg ville valgt Kroatia fordi jeg mener de har et svakere målvaktspar enn Spania, som har det beste i mesterskapet. Norge har spilt 18 kamper mot Spania uten seier. Spania er et veldig godt håndballag som har rullert rundt på hele laget, så de kommer ganske friske til semifinale, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

– Vil ikke møte noen av dem

Spillerne har ikke en ønskemotstander i semifinalen.

– Det er vanskelig å si. Spania har hatt et godt tak på oss i tjue år, men det er semifinale og alle kan slå alle, sier kaptein Kristian Bjørnsen til TV 2.

– Vi vil vinne gruppen og ha vunnet alle fire kampene når hovedrunden er over. Det er uansett et godt lag vi kommer til å møte. Egentlig vil jeg ikke møte noen av dem, sier Christian O'Sullivan.

– Jeg har ingen preferanse. Det er hipp som happ hvem vi møter. Vi må slå begge for å ta gullmedaljene, sier Sander Sagosen.

Norge kan «velge» motstander

Kroatia og Spania møtes før Norges gruppefinale mot Slovenia, og derfor kan Christian Berges menn «velge» hvem de vil møte i semifinalen.

– Vi skal kjempe om seieren, og vi skal ikke begynne å legge oss. Det tror jeg ikke Christian (Berge) heller er interessert i, men vi kan gjøre som i dag med å rullere for å spare krefter, sier Magnus Gullerud.

– Vi kan ikke snakke om det, for vi går alltid for seier når vi går utpå parketten. Det er rom for å rullere. Kroatia og Spania er så å si like gode, men gode på forskjellige ting. Det er ett fett hvem vi møter, mener Petter Øverby.

TV 2s håndballekspert er sikker på at Norge går for seier uansett.

– Skal du gå ut og tape for å få Kroatia i en semifinale, mister du litt momentum. Det er bare å gå utpå og kjøre på, sier Bent Svele.