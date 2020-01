Catherine Wood (57) og kjæresten Gwendolyn Graham ble i 1989 dømt for å ha drept fem pasienter på pleiehjemmet Alpine Manor i Michigan.

Under rettsaken uttalte paret at de drepte pasientene for moro skyld, og kalte drapene et kjærlighetsbånd, skriver The New York Times.

Paret ble kalt «The lethal lovers», eller «De dødelige elskerne» på norsk.

Kvalte pasientene

Det var Graham som drepte pasientene ved å kvele dem med en vaskeklut, mens Wood holdt utkikk.

Ifølge People valgte paret ut ofrene sine etter etternavn, slik at de kunne stave ordet «Murder» med ofrenes initialer.

Under rettsaken mot de to kvinnene trodde påtalemyndighetene at Wood hadde en mer aktiv rolle i drapene enn å holde utkikk. De mente blant annet at Wood planla drapsbølgen for å beholde kjærestens interesse, skriver People.

Graham, som nå er 56 år, soner en livstidsdom uten mulighet for prøveløslatelse.

Prøveløslates i to år

Wood som nå løslates har blitt avvist av et prøveløslagsstyre åtte ganger tidligere. Styrets begrunnelse har vært at hun at hun er en fare for andre, og at hun ikke har vist anger etter drapene.

Hun prøveløslates til sommeren 2021, uttaler WSOC-TV.

– Hun er en seriemorder, og kun kan gjøre det igjen. Flesteparten av dem gjør det. Jeg tror Wood var mesterhjernen. Graham gjorde drittjobben, mens Cathy Woods var hjernen bak det hele, sa den pensjonerte politisjefen Roger Kaliniak i Michigan.

John Engman som var svigersønnen til et av parets ofre, er ikke glad for nyheten om at Wood nå er ute av fengsel.

– Jeg tror hun er en fare for samfunnet. Jeg tror de kommer til å følge med på henne, i hvert fall de neste to årene. Men etter det så kan hun dra hvor hun vil. Hvis jeg var naboen hennes, så ville jeg definitivt ha visst om det hvis jeg hadde en seriemorder boende i nabolaget, sa Engman til WSOC-TV.