Norsk flagg på pakken – produsert i Tyskland

Matkontrollen fikk tips av en seer som reagerer på markedsføringen til Tulip-produktene, hvor produsenten bruker det norske flagget på forsiden av pakken, mens det kun er et lite symbol på baksiden som forteller hvor produktet faktisk er produsert.

— Jeg føler jo at vi blir lurt, sier Matkontrollen-seer Ellen Waaland Sørensen.

Se Matkontrollen på TV 2 torsdag kl. 20, eller gratis på TV 2 Sumo

— Galskap

Tulip bruker norsk kjøtt i sine produkter, som slaktes, kuttes og pakkes i Norge. Deretter lastes kjøttet på trailere som kjøres til Nord-Tyskland. Her blir kjøttet bearbeidet og pakket, før det igjen plasseres på trailere for å reise hele veien tilbake til norske kjøpere.

— Det er jo galskap at det er så billig å forurense, sier generalsekretær i Naturforbundet, Maren Esmark.

— En av de virkelige store utfordringene med matproduksjon er nettopp transporten. Trailere med kjøtt til og fra Tyskland har jo kjempestore klimautslipp, forklarer Esmark.

Kan skade merkenavnet

— Det er klart at det vil kunne gå utover merkevaren deres. Det er nok noen som vil boikotte merket når de oppdager at produktet ikke er 100 prosent norsk, og som vil føle seg lurt, forklarer høyskolelektor ved Institutt for markedsføring på BI, Nina Vogt.

Men Country Manager i Danish Crown, Karol Partyka, er ikke bekymret for at selskapets renommé skal ta skade av dette.

— Nei, det er jeg ikke. Vi har valgt å plassere et norsk flagg på pakken for å fortelle kundene at det er norsk kjøtt. Videre følger vi Mattilsynets regler og informerer på pakken om produksjonsland, som er Danmark eller Tyskland.

Det sterkeste salgsargumentet

— Produktene er da pakket og produsert i Tyskland, men det er jo norsk råvare, så vi ønsker å opplyse forbruker om hvor kjøttet kommer fra. Det at det er produsert i Tyskland, er ikke noe vi er redd for å si.

– Dere har ikke så lyst å si det heller?

— Men det er ikke det sterkeste salgsargumentet. Vi bruker merkevaren og at det er norsk kjøtt. Det er jo de sterkeste argumentene, sier han.

Han forklarer at det er gode grunner til at produksjonen finner sted i Tyskland.

— Vi produserer i Danmark og Tyskland fordi det er der vi har fabrikkene våre. Det er uaktuelt for oss å bruke utenlandsk kjøtt, da det vil bli for kostbart med norske tollregler, sier han.