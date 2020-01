Centers for Disease Control and Prevention (CDC) forventes å i løpet av dagen kunngjøre at det første tilfellet av det dødelige lungeviruset, Wuhan coronavirus, er rapportert i USA, skriver CNN.

Viruset skal være oppdaget i delstaten Washington.

New York Times bekrefter at en pasient ble innlagt med lungebetennelse forrige uke. I helgen testet pasienten positivt på Wuhan coronavirus.

Pasienten har nylig vært i Wuhan i Kina, hvor viruset antagelig stammer fra. Det er uklart om denne personen har overført viruset til noen andre i USA.

Stor smittefare

Verdens helseorganisasjon (WHO) har kalt inn til krisemøte som følge av virusutbruddet som så langt har krevd seks menneskeliv, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Det nye coronaviruset fører til en lungebetennelse-lignende sykdom med symptomer som feber og pusteproblemer. Forskere mener at sykdommen kan ha smittet fra dyr til mennesker. Ifølge kinesiske myndigheter smitter også viruset mellom mennesker.

Frykten er at viruset smitter raskere enn først antatt. 218 påviste tilfeller var registrert i Kina mandag. Det er en tredobling fra søndag. Tirsdag formiddag er det bekreftede antallet personer som er smittet av viruset i Kina, enda høyere. Ifølge nyhetsbyrået AFP er tallet nå nær 300.

Lege ble smittet

Legen som undersøkte utbruddet av viruset i det sentrale Kina skal selv ha blitt smittet, melder The Japan Times.

Legen, med navn Wang Guangfa, var en del av ekspertteamet som tidligere denne måneden besøkte Wuhan, der viruset dukket opp.

– Jeg fikk diagnosen, men tilstanden min er fin, sa Wang til Kongs Cable TV på tirsdag, ifølge The Japan Times.

Stenger grensene

BBC melder at Nord-Korea midlertidig har stengt grensene for utenlandske turister. Dette skal være på grunn av virusutbruddet.

Young Pioneer Tours har uttalt at forbudet mot turister ville være «midlertidig» og at det ble innført som «en forholdsregel», skriver BBC.