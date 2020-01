Anklager om urent spill i riksrettssaken mot Trump

Donald Trump er den tredje presidenten i USAs historie som stilles for riksrett.

Et stort spenningsmoment er om det skal tillates vitner i saken. 51 av 100 senatorer må i så fall stemme for at vitner skal tillates.

I begge USAs tidligere riksrettsaker har det vært vitner tilstede, men det jobbes iherdig mot å tillate vitner i saken mot Trump.

Får 24 timer

Klokken 19 norsk tid åpnet Senatet sin historiske riksrettsak mot president Trump.



Senatorene skal ta stilling til hvilke regler og retningslinjer som skal følges, samt hvordan framdriftsplanen skal være.



Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, vil ha høyt tempo og har foreslått at aktoratet bare får 24 timer, fordelt over to dager, til å legge fram sine argumenter.

Trumps advokater vil deretter få like lang tid til å presentere sitt forsvar, før senatorene deretter får anledning til å levere inn skriftlige spørsmål til begge parter.

Rigget rettssak

McConnells forslag har utløst sterke protester fra aktor i saken, demokraten Adam Schiff, som anklager republikanerne for urent spill og forsøk på manipulasjon.

– Dette er en prosess for en rigget rettssak, sa han få timer før riksrettssaken åpnet tirsdag.

LEDER: Mitch McConnell er Senatets leder. Foto: Senate TV/Handout via Reuters

– Dette er en prosess for å hindre det amerikanske folk i å se bevisene, la han til.

Lederen for det demokratiske mindretallet i Senatet, Chuck Schumer, kaller McConnells forslag skammelig og et åpenbart forsøk på å gjøre det vanskelig å innkalle vitner.

Vedtas

Tross Demokratenes protester, vil McConnells forslag til kjøreregler og tidsramme antakeligvis bli vedtatt av det republikanske flertallet i Senatet.

Aktoratet under ledelse av Schiff vil i så fall legge fram anklagene mot presidenten onsdag, men det ventes ikke at disse vil inneholde noe nytt ut over det som alt er kjent i det 111 sider lange dokumentet som ble lagt fram i forrige uke og som oppsummerer etterforskningen.

Dokumentet konkluderer med at det er overveldende beviser for at Trump har gjort seg skyldig i maktmisbruk og for å ha forsøkt å hindre Kongressens etterforskning av dette.

Kjernen i tiltalen er at Trump ved å holde tilbake militærhjelp til Ukraina forsøkte å presse landet til å innlede en etterforskning som ville involvert USAs tidligere visepresident Joe Biden.

Demokratene mener dette i realiteten var et forsøk på å få Ukraina til å påvirke presidentvalget i USA senere i år, der Biden håper å bli Trumps motkandidat.