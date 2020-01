USAs tidligere førstedame og utenriksminister, som selv var presidentkandidat for Demokratene og tapte for Donald Trump i 2016, kommer ifølge The Hollywood Reporter med kritikken i en dokumentarserie som er under produksjon.

– Han var i Kongressen i årevis. Én senator støttet ham. Ingen liker ham, ingen ønsker å samarbeide med ham, han får ikke gjort noe, sier Clinton.

– Han var en karrierepolitiker. Alt er bare vås og det gjør meg vondt å se at folk blir tiltrukket av det, fortsetter hun i den fire episoder lange serien «Hillary», som har premiere i mars.

På spørsmål fra The Hollywood Reporter svarer hun bekreftende på om hun fastholder sin nådeløse karakteristikk av senatoren fra Vermont.

– Det dreier seg ikke bare om ham, det er kulturen rundt ham. Det er teamet hans. Det er de framtredende tilhengerne hans, sier hun.

Et gjennomsnitt av de siste meningsmålingene i USA, utarbeidet av The Real Clear Politics , viser at 20,4 prosent av demokratiske velgere ønsker Bernie Sanders som partiets presidentkandidat.

Bare tidligere visepresident Joe Biden har større oppslutning i partiet, 28,4 prosent.

