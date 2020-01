Forrykende start la grunnlaget for norsk EM-seier mot Island

Norge - Island 31-28 (19-12)

Et forrykende start på kampen la grunnlaget for at de norske håndballgutta slo Island med sifrene 31-28 i Malmö Arena tirsdag.

– Kontrollert og profesjonelt, oppsummerer TV 2s håndballekspert Bent Svele.

Med seieren har Norge ni tær i semifinalen, men resultatet av Ungarn mot Sverige senere på kvelden spiller inn på Norges videre vei i mesterskapet. Dersom Ungarn avgir poeng, er de norske gutta sikret semifinale før sin siste kamp i hovedrunden.

– Jeg er vanvittig stolt av gutta. Vi fikk en første omgang som var forrykende. Vi slappet ikke av i pausen, men problemet var at vi ikke tok alle sjansene etter pause. Så da ble det jevnere enn mange hadde forespilt seg etter pause, sa landslagstrener Christian Berge til TV 3 etter kampslutt.

– Vi hadde tenkt å gå «all in» i denne kampen. Måten vi løste på, det er jeg strålende fornøyd med, konkluderte Berge, som igjen roste Sander Sagosen.

– Sagosen er god. Han gjør mange kreative ting hele veien. Og han går inn der det gjør vondt, mente landslagstreneren.

Overfor TV 2 legger ikke Sagosen skjul på at kampen mot Island ble som forventet.

– Det ble en fysisk kamp. Vi slapp dem litt inn i kampen i andreomgang. Vi er litt skuffet over at vi ikke presterte en bedre andreomgang. Det ble en fysisk kamp og det var morsomt å spille utpå her. I første omgang så høvlet vi over dem. Vi visste det ville bli en krig, og det ble det. Det er kult at vi er kommet dit at vi ikke bare er fornøyd med å komme dit, men å bli bedre og bedre, slo han fast.

Berge forteller til TV 2 at han ikke tenker på hvem som eventuelt blir semifinalemotstander.

– Målet vårt var å vinne fire i hovedrunden, det går vi for nå. Vi skal forberede oss godt. Kampen mot Island ble en berg-og-dalbane-kamp. Vi klarte å ri det i land, og det synes jeg er sterkt, sa Berge til TV 2.

– Spillerne har blitt voksne og rutinen begynner å sitte med tanke på å ikke få «hetta». Jo flere landskamper og mesterskaper man spiller, jo mer rutine kommer det. Jeg har ikke sett nok på de lagene vi kan møte i semifinale. Der har jeg en liten jobb å gjøre, rett og slett.

– Nå har dere vel etablert dere i toppen etter fire semifinaler på de fem siste mesterskapene?