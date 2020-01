Målingen er laget av Kantar for TV 2 tirsdag 21. januar, dagen etter at Frp varslet at de går ut av den borgerlige regjeringen.

Fosser frem

Mens Fremskrittspartiet for en uke siden bare hadde 8,7 prosents oppslutning på den ordinære januarmålingen fra Kantar og TV 2 går partiet kraftig frem etter å ha gått ut av regjering.

Partiets oppslutning øker med hele 5,9 prosentpoeng til 14,6 prosent. Ikke siden mai i fjor har Frp hatt over 10 prosents oppslutning på Kantars målinger for TV 2.

Fremskrittspartiet er dermed for første gang på ett år større enn Senterpartiet som er den store taperen på målingen. Partiet får 14,5 prosent, en tilbakegang på 3,4 prosentpoeng på bare en uke.

Senterpartiet henter langt færre velgere som stemte på alle de andre tre store partiene enn de har gjort på målingene de siste halvåret.

På den ordinære målingen i januar svarte bare 50 prosent av dem som stemte Frp i 2017 at de ville gjøre det sammme igjen. etter at partiet har varslet at de går ut av regjering svarer hele 68 prosent av partiets velgere fra forrige stortingsvalg at de vil stemme på partiet igjen.

KrF vinner, Venstre står stille

KrF er en av de andre vinnerne på denne hurtigmålingen. Partiet spretter frem 2,0 til 5,2 prosent. I hovedsak skydes fremgangen flere velgere fra tidligere som sier de vil stemme på partiet og at langt færre tidligere KrF-velgere sier de vil stemme Senterpartiet.

Om målingen Målingen er laget av Kantar for TV 2 med telefonintervjuer av 786 personer, tirsdag 21. januar 2020, altså dagen etter at Fremskrittspartiet varslet at de vil gå ut av regjeringen. Den gir dermed et øyeblikksbilde av hva velgerne mener dagen etter at Frp varslet at de vil ut av regjeringen. 80,0 prosent oppga partipreferanse. Feilmarginen er +/- 1,5 - 3,2 prosentpoeng. Målingen er vektet med standard partibarometervekt. Med begrenset opptaksperiode er det usikkerhet knyttet til hvor bredt man når ut i elektoratet.

For Venstre er det ingen lys i enden av tunnelen. Partiet står på stedet hvil med 2,2 prosent og trine Skei Grande ville dermed blitt den eneste på Stortinget, med svært knapp margin.

Høyre taper

Høyre går tilbake 2,0 til 20,4 prosent på målingen. Det skyldes utelukkende at partiet har et mye dårligere bytteforhold av velgere med Frp.

For en uke siden var det 6.000 flere tidligere høyrevelgere som sa de ville stemme Frp enn det var tidligere Frp-velgere som sa de ville stemme Høyre. Nå er situasjonen dramatisk forandret. Det er 81.000 flere tidligere høyrevelgere som sier de vil stemme Frp enn det er tidligere Frp-velgere som går motsatt vei.

Arbeiderpartiet øker med 1,8 til 25,3 prosent. Det skyldes mindre lekkasje av tidligere velgere blant til Senterpartiet og De Grønne.

SV går også tilbake med 2,3 prosentpoeng til 6,5, mens De grønne faller under sperregrensen med 3,5 (- 3,0). Rødt får 5,1 (+ 0,4).