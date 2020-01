For fem år siden ble Andrea Finley, moren til popartisten Taylor Swift, diagnostisert med brystkreft.

Finley bekjempet kreften, men den kom senere tilbake.

Under behandlingen av den andre runden med brystkreft ble moren igjen rammet av en tragedie.

– Veldig vanskelig

I mars 2019 fant legene en svulst i hjernen hennes. Det avslører Taylor Swift tirsdag, under et intervju med Variety om hennes kommende dokumentar «Miss Americana».

– Mens hun var under behandling fant de en hjernesvulst. Og symptomene på hva en person går gjennom med en hjernesvulst er ikke likt noe av det vi har vært gjennom med hennes andre krefttyper. Så det har vært en veldig vanskelig tid for oss som en familie, sier Swift til magasinet.

Filmen har premiere på Sundance Film Festival denne uken. Senere blir den lansert på Netflix. Et av temaene i filmen skal være morens kamp mot sykdommen.

Kutter ned

Taylor Swifts syvende og ferskeste album «Lover» ble lansert i august 2019. Vanligvis turnerer hun verden rundt etter en albumlansering, og ofte i ni måneder av gangen.

Denne gangen toner hun derimot ned turnéaktivitetene, og begrenser seg til fire konserter i USA og en runde på festivaler i Europa i sommer.

Til Variety forklarer hun at hovedårsaken er for å være tilstede for moren sin.

FAMILIE: Taylor Swift og moren Andrea Finley. Moren er ofte å se på Swifts ulike arrangementer. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP

– Jeg vil jobbe så mye som jeg kan med tanke på hva som foregår hjemme. Og jeg ville finne en måte jeg kunne gjøre begge delene. Vi vet ikke hva som kommer til å skje, og vi vet ikke hvilken behandling hun kommer til å velge, forklarer hun.

I tillegg skal Swift ha et ønske om å holde konserter på steder hun vanligvis ikke har hatt konserter. Det inkluderer å opptre på festivaler i Europa, som hun forteller at hun ikke har gjort siden tidlig i karrieren.

I september bekreftet Peer Osmundsvaag hos konsertarrangøren All Things Live at Swift kommer til Oslo i juni 2020. Forrige gang superstjernen besøkte Norge var i 2011, da hun spilte i Oslo Spektrum.

Best betalt

I desember kom Forbes sin liste over de best betalte artistene i verden i 2019. Der var Taylor Swift en soleklar ener med en årslønn på 185 millioner dollar.

Kanye West, som er nummer to på lista, tjener 35 millioner dollar mindre enn sin kvinnelige kollega.

Til tross for at Swift toppet lista og West havnet på en solid andreplass, påpekte Forbes at lista synliggjør en trist virkelighet i musikkbransjen. Kun ti av de førti navnene tilhører kvinner, mens femten av navnene tilhører fargede artister.