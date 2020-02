Gikk fra impulshopper til sparedronning – nå deler hun sine beste sparetips

Økonom og journalist Siw Slevigen mener alle kan spare 100.000 kroner på ett år.

– Tanken er at sparing egentlig er enkelt, men jeg må beklage på vegne av oss økonomer som gjør enkle ting så vanskelig, sier Slevigen.

Nå har hun startet utfordringen #spar100k hvor hun gir tips og utfordringer for at man skal fylle opp sparekontoen i 2020.

Ikke gå for hardt ut

På Instagram og Facebook legger hun ut ukentlige sparetips, men passer seg for å ikke gi følgerne sine vann over hodet.

– Istedenfor å tro at man kan fikse dette på en uke, så skal vi legge til én ny vane hver uke i 52 uker. Da klarer vi målet, mener Slevigen.

Hun forteller at «det typiske nyttårsforsettet» kan bli for ambisiøst tidlig i januar.

– Jeg starter veldig motivert 1. januar, men så krasjer det mellom 4. og 17. januar, forteller Slevigen.

Hun mener at med en plan kan de aller fleste klare å spare mye penger i løpet av ett år.

– De aller fleste kan spare 100 000 kroner på ett år. Har man en vanlig inntekt og er en vanlig familie kan man få til dette ganske enkelt, forteller Slevigen.

GIR RÅD PÅ NETT: Man kan følge spareutfordringen på Instagram (Happy_penger) og Facebook (Happy penger). Foto: Privat.

Unngå impulskjøp

Slevigen forteller at impulskjøp er blant utgiftene som utgjør mer enn man kanskje tror.

– Jeg har vært en ekstrem impulskjøper, men nå får jeg mer glede av å spare 30 kroner enn å bruke dem, forteller hun.

På et tidspunkt skjønte Slevigen hvor mye som faktisk ble brukt på kaffe i løpet av en måned.

– Hvor blir alle pengene av, spør man seg. Det viste seg at jeg brukte 5000 kroner på kaffe og smoothie i måneden, sier hun.

Årets første utfordring handler derfor om å unngå impulskjøp.

– Det første vi gjør er å gå fra impulsshopping til planlagt shopping. Det betyr at vi planlegger alt vi skal kjøpe dagen før, forteller Slevigen.

– I januar jobber vi spesifikt med småkjøpene. I februar skal vi se på de faste innkjøpene, fortsetter hun.

274 kroner

Slevigen forteller at hun har fått tilbakemeldinger som «dette er helt umulig for meg», «hvordan kan du si noe sånn» og «jeg blir så provosert».

– Men så har det vist seg at flere av de som ikke trodde dette gikk an har sett at de klarer det med litt planlegging, forteller hun.

– For de aller fleste går det an å spare 274 kroner hver dag. For meg var alle disse pengene gjemt i frokost og lunsj, fortsetter hun.