De ubesvarte spørsmålene om IS-siktet kvinne

I oktober i fjor bestemte norske myndigheter å hente hjem en IS-siktet kvinne og hennes to barn fra en interneringsleir i Syria. Etter å ha vokst opp i Norge dro hun i all hemmelighet i 2013.

Stort hemmelighold

TV 2 vet at det er gjort gjentatte forsøk på å få den lille familien ut av Syria. Først i forrige uke fikk man det til. Årsaken til at dette ikke ble fortalt til offentligheten var hensynet til sikkerheten til norsk personell på bakken. Heller ikke de i pressen som visste om det fortalte noe. Etter flere turer til Syria lyktes Utenriksdepartementet, Etterretningstjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste å få mor og barn til Norge. Nå som alle er trygt ute av området er det på tide å stille noen flere spørsmål.

Hvor mange ganger har myndighetene prøvd å få ut denne IS-kvinnen? Hvorfor lyktes man ikke? Har norske liv vært i fare? Hvor mye har alt dette kostet? Offentligheten bør få flere fakta på bordet om hvorfor og hvordan denne IS-siktede kvinnen er hentet til Norge.

Hva betyr antatt sykt barn?

Et annet spørsmål er helsetilstanden til kvinnens fem år gamle sønn. Er han alvorlig syk eller ikke? Man trenger ikke å få vite diagnose eller detaljerte helseopplysninger. Redaktørstyrte medier har vært flinke til å skjerme barna og familiene til personer som knyttes til terrorgruppa IS. Det har vi gjort helt siden de frivillig begynte å dra fra Norge til det såkalte kalifatet. Og mediene har skjermet familiene til fremmedkrigerne etter at de kom tilbake og ble dømt for sine ugjerninger. Også barna til den nå IS-siktede kvinnen vil selvsagt skjermes. De er helt uskyldige og fortjener det beste. Jeg tror at de fleste i Norge er glad og lettet over at de to små har kommet ut fra et område som best kan beskrives som helvete på jord.

Men det er nå slik at moren deres, en 29 år gammel norsk-pakistansk kvinne fra Oslo, er siktet for å ha deltatt i en av verdens verste terrororganisasjoner, IS. Det er to årsaker til at nettopp hun har blitt hentet ut av Syria, og ikke de andre som er der nede. Det ene er at hun selv ba Utenriksdepartementet om hjelp. Det andre er at hun lenge har sagt at sønnen på fem år er i livsfare. Argumentet om en alvorlig helsetilstand har regjeringen understreket. Humanitære årsaker hvor de ikke kunne ha den lille guttens liv på samvittigheten. Det er selve premisset for at den lille familien er hentet ut. Nå lurer naturligvis mange på hvordan det går med barnet? De fleste i aller beste og oppriktige mening. Har det en alvorlig sykdom? Ja eller nei? Gjorde norske myndigheter egne helse-undersøkelser før de bestemte seg for å bruke ressurser på nettopp denne familien? Ja eller nei?