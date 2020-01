En av disse får terningkast 2

Kan TV 2 hjelper deg virkelig være totalt objektive når vi skal teste ulike strømmetjenester?

Svaret er forhåpentligvis: Ja.

Vi har overlatt til redaktør Vidar Daatland i Serienytt.no og en familie som bare strømmer, til å avgjøre hva som er best.

De har tidligere vurdert alle de internasjonale strømmegigantene og kåret en vinner.

På bunnen

Daatland synes Dplay er den dårligste tjenesten.

– Det er nesten som en TV-kanal på nett. De har noen gode programmer og realityserier, men det er for lite innhold, sier redaktøren og tilføyer:

– Dette er den tjenesten som ligger lengst bak, sier han og gir serien terningkast 2.

Det er Discovery Networks Norway som driver Dplay. Mediesjef, Hanne McBride, synes det er kjedelig å høre strømmetjenestens resultat i testen.

– Dette var litt nedslående testresultater for oss, og her kan vi bare bli bedre. Dplay er en relativt ny tjeneste sammenliknet med de andre i testen, og har litt andre forutsetninger enn for eksempel spilleren til NRK, som har en statlig finansieringsmodell, skriver hun til TV 2 Hjelper deg.

Samtidig opplyser hun om at det satses knallhardt på tjenesten på global basis og at utviklingen går i et forrykende tempo. Hun lover at brukeren vil oppleve kontinuerlige forbedringer på plattformen, samtidig som hun vil fremheve at det også satses knallhardt på godt norsk innhold og sportsrettigheter.

Hun påpeker også at tjenesten prøver å skille seg fra det lineære TV-tilbudet.

– I publiseringsstrategien går vi for en modell som tilbyr en rekke eksklusive programmer for Dplay, samt at de største TV-satsingene gjerne publiseres tidligere på Dplay, nettopp for å sikre at opplevelsen digitalt skiller seg fra det lineære TV-tilbudet. Vi kunne helt sikkert blitt flinkere til å løfte frem både ekstramateriell og det eksklusive programinnholdet.

Dplay Terningkast: 2 Pris: 79 kr i måneden. 159 kr med sport og eliteserien i fotball. + God på norske komiserier. + Billig å se norsk toppfotball kontra engelsk fotball. - Fungerer mer som en TV-kanal. Har for lite eget strømmeinnhold. - Mangler nesten totalt filmer og har heller ikke mange dramaserier. - Virker ikke som den tilpasser seg brukeren av tjenesten og tilbyr det vedkommende interesser seg for.

Digger «Hvite gutter»

– Dplay er den plattformen jeg kunne gått inn og ut av abonnement på, sier teknologiekspert og ettertraktet foredragsholder, Hans-Petter Nygård-Hansen.

STRØMME-FAMILIEN: Hans-Petter, Hedvig, Gustav og Marianne Nygård-Hansen har kuttet kabelen. Foto: TV 2 hjelper deg

Han har kuttet kabelen hjemme og hans familie, tvillingene Hedvig og Gustav på 13 år og kona Marianne, har derfor vært innom samtlige strømmetjenester i løpet av siste året. Derfor er de vår testfamilie.

– Dplay synes jeg er helt uaktuell, sier kona Marianne som ikke har noe behov for å beholde tjenesten. Men sønnen Gustav digger komiserien «Hvite gutter» så tjenesten blir beholdt i familiens store portefølje.