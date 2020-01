Partiets innvandringspolitiske talsperson hevder at de nåværende regjeringspartiene fattet beslutningen om å hente hjem en 29 år gammel IS-kvinne på «et veldig tynt grunnlag».

– Man har hele tiden snakket om barnets helse, og når barnet nå har kommet tilbake, vil de samme personene ikke si noe om det. Da skjønner jeg at folk stiller spørsmål, sier Helgheim til TV 2.

Saken om IS-kvinnen som ble hentet hjem sammen med sine to barn lørdag, var dråpen som fikk begeret til å renne over for Frp-leder Siv Jensen, sa hun da hun mandag kunngjorde at partiet går ut av regjeringen.

Mener regjeringen må fortelle

– Jeg registrere at Støre lurer på hvordan helsesituasjonen til barnet er. Det er ikke rart når man har basert hele avgjørelsen om å hente et IS-medlem til Norge på dette. Så det er helt klart at det er av offentlig interesse hva den beslutningen var basert på.

– Så du mener regjeringen bør fortelle om helsetilstanden nå?

– De må komme ut med nødvendig informasjon til folket og forklare hva denne beslutningen var basert på, siden man sa at det ene og alene var basert på at barnet var alvorlig sykt. Da må man også kunne forklare hva slags dokumentasjon og informasjon man hadde om det.

Helgheim sier også at han mener regjeringen har unnlatt å svare på viktige spørsmål i saken.

– Alvorlig syk

Kvinnens forsvarer har ved flere anledningen beskrevet et av de to barna som alvorlig sykt.

– Vi har hele tiden ment at det var ekstra viktig å få denne familien hjem, fordi den fem år gamle gutten var alvorlig syk og man mistenkte diagnosen cystisk fibrose, sa forsvarer Nils Christian Nordhus til TV 2 søndag.

Nordhus har utover dette ikke ønsket å kommentere barnas helsesituasjon. Heller ikke Utenriksdepartementet ønsker å si hvordan det går med gutten.

– Bør få svar

Også Ap-leder Jonas Garh Støre har vært svært kritisk til regjeringens tilbakeholdenhet rundt å dele opplysninger om bakgrunnen for at de hentet kvinnen hjem.

– Jeg mener regjeringen har en utfordring, fordi jeg synes Jan Tore Sanner er altfor uklar i å gi svar på realitetene i denne saken. Du har konsulære hensyn å ta, du har taushetshensyn å ta, men du opererer fortsatt med begrepet «antatt syk». Nå er dette barnet på norsk jord, og dette er et spørsmål i samfunnsdebatten som vi bør få svar på, sa Støre til NRK.