Verdensstjernen og den Grammy Award-vinnende vokalisten avslører nå at han er rammet av den alvorlige sykdommen, som gradvis dreper hjernecellene.

Det skriver en rekke britiske og amerikanske medier, blant annet Sky News.

Det var i et intervju med «Good morning America» at rockeren avslørte at han er rammet av Parkinson.

– Jeg håper bare at fansen min blir værende, og at de er der for meg, sier han i intervjuet.

Holdt det skjult

I 2005 ble det kjent at han hadde nervesykdommen Parkin-syndrom.

I februar i fjor fikk han den langt mer alvorlige diagnosen Parkinson. Denne diagnosen har han holdt skjult for fansen.

GOD STØTTE: Sharon Osbourne gir Ozzy Osbourne et solid kyss under Emmy-utdelingen i 2002. Foto: Kim D. Johnson/AP

– Det har vært svært utfordrende for oss alle, sier han.



Han forteller også hvorfor han har valgt å ikke prate om sykdommen.

– Ikke en dødsdom

– Jeg er ikke så god på hemmeligheter. Jeg kan ikke gå rundt med det mer fordi jeg begynner å gå tom for unnskyldninger, sier han.

Kona, Sharon Osbourne (67), fortsetter:

– Det er PRKN 2. Det er så mange varianter av Parkinson. Det er ikke en dødsdom, men det påvirker visse nerver i kroppen din, sier hun.

Parkinsons sykdom påvirker blant annet kroppens evne til å bevege seg.

Flere avlysninger

Verdensstjernen måtte avlyse flere av sine konserter i USA i 2018 grunnet sykdom.

I februar i fjor ble han nødt til å avlyse sin Europa-turné, på grunn av en kraftig influensa.

– Som noen av dere kanskje har hørt, har Ozzy blitt innlagt på på sykehus grunnet komplikasjoner med influensa. Legen hans mente at dette var den beste måten å blir frisk på. Takk for all omsorg og kjærlighet, skrev hans kone Sharon Osbourne på Twitter da.

Sist gang Ozzy Osbourne spilte i Norge var på «Tons of rock»-festivalen i 20. juni 2018.