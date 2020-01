Politiet fikk melding klokken 14.26 om at et småfly har havarert under landing ved Gjølstad flyplass i Kongsvinger.

– Det er et lite fly med én motor som har havarert. Vi har vitner til hendelsen som blir avhørt på stedet, forteller stabssjef i Innlandet politidistrikt, Pål Erik Teigen, til TV 2.

Glåmdalens reporter på stedet sier at flyet ligger opp ned ved enden av landingsstripen.

– Det er for tidlig å si noe om tilstanden til personene. Pårørende er ikke varslet i saken, sier Teigen.

Alle nødetater og en luftambulanse er på stedet.

Politiet skriver på Twitter at det er innført midlertidige luftvernrestriksjoner på en sirkel med radius 2,5 nautiske mil og 2500 fot i høyde.

Saken oppdateres!