Braut-mania på treningsfeltet – tysk storavis på Haaland-jakt på Bryne

Bild er avisa med størst opplag både i Tyskland og Europa. Søndag prydet en norsk 19-åring hele førstesida og sportsseksjonen, med tittelen «Heiland Haaland».

– Heiland er ordet for Messias i Tyskland. Haaland er en slags Messias for Dortmund, som kan fikse alle problemene deres. For de har mange problemer, tro meg, sier Bild-reporter Matthias Marburg.

Omtrent samtidig, ved Dortmunds treningsfelt i Tyskland, hadde en stor mengde fans møtt frem for å få et glimt av, en selfie med og autografen til den storvokste spissen fra Norge.

Og Haaland var i det gavmilde hjørnet. 19-åringen tok seg god tid med fansen og stilte villig opp.

Her kan du se hvordan Haaland sjarmerte fansen:

Ikke pratsomme

Bild-reporter Marbud er for øyeblikket på Jæren, der han jakter gode de gode vinklingene og nyhetssakene fra stedet der Erling Braut Haaland vokste opp.

Etter bare et døgn på norsk jord har han allerede gjort seg noen betraktninger rundt den «jærske» mentaliteten.

– De jeg har snakket med sier at folk fra dette området jobber hardt, og ikke nødvendigvis er glad i å snakke så mye. Den oppfatningen kan jeg bekrefte.

– Jeg har snakket med fetteren til Erling på telefonen, og han sa ikke så mye, og Erling selv er heller ikke spesielt pratsom. Det var et intervju på tysk TV, og jeg tror nesten antallet mål i kampen var flere enn antallet ord etterpå, sier Marburg og flirer.

Etterlyser Braut-feber

Tidligere har han vært på Madeira i Portugal for å gå opp fotsporene etter Cristiano Ronaldo. Ikke uventet har han merket seg et par ulikheter når han nå gjør tilsvarende øvelse med Erling Braut Haaland på Jæren.

– De er stille og rolige. Jeg tror de er stolte, men de viser det ikke på utsiden.

– Overalt du gikk på Madeira, så du noe som hadde med Ronaldo å gjøre. Han har en statue, han har flyplassen oppkalt etter seg, det henger plakater overalt. I Bryne ser du ikke Haaland noe sted. Jeg prøvde å kjøpe en Dortmund-drakt i sportsbutikken på kjøpesenteret, men de så forundret på meg. «Hva vil du ha, en Dortmund-drakt?! Hvorfor? Vi har United, Liverpool, Juventus, hva vil du med Dortmund?» Forhåpentligvis scorer Erling flere mål, så det blir naturlig at folk kjøper drakta hans her i Bryne, sier Bild-journalisten.