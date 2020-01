Politiet rykket ut etter melding om en utforkjøring langs i Kongsberg.

– Det var en kvinne i bilen som satt delvis fastklemt etter ulykken, sier operasjonsleder Øystein Eikedalen.

Bilen lå på siden utenfor veien når politiet ankom stedet. Eikedalen sier at det var et kjøretøy involvert i ulykken og at kvinnen var alene i bilen.

– Vi har klart å frigjøre kvinnen nå. Hun blør fra hodet, men skadeomfanget er foreløpig uklart, sier Eikedalen.

Kvinnen ivaretas av helse.