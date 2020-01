God kveld Norge-dronninga Dorthe Skappel har delt et bilde på Instagram, hvor hun viser frem både plaster og bandasje på magen.

Store smerter

57-åringen ønsker ikke å fortelle nøyaktig hva operasjonen gikk ut på, men avslører at det handler om magesmerter.

– Jeg har over lengre tid hatt store magesmerter uten å vite hvorfor, og det har gjort meg både urolig og redd. Mandag denne uken ble jeg endelig operert. Nå krysser jeg fingrene for at jeg rekker God kveld Norge-innspillingen på fredag, sier Dorthe Skappel fra sykesengen til TV 2.

Skappel har vært programleder siden 1997, og aldri gått glipp av én eneste sending. Etter et uhell i akebakken Korketrekkeren i Oslo i 2003, måtte hun lede en sending i rullestol.

– Dorthe Skappel har ikke vært borte fra en eneste God kveld Norge-sending på snart 23 år. Hun har ledet programmet med gedigen blåveis og nakkeskade etter fallet i Isdans, blitt hentet til studio i ambulanse etter en akeulykke, og trillet inn på sending i rullestol og sminket liggende. Denne gangen er vi usikre på om hun rekker å bli frisk nok til sendingen som er tilgjengelig på TV 2 Sumo allerede fredag kveld klokken 21.00. Vi krysser fingrene og ønsker Dorthe riktig god bedring, sier pressesjef Jan-Petter Dahl i TV 2.

Får lykkeønskninger

I løpet av én time hadde 133 mennesker kommentert Instagram-innlegget, noen nysgjerrige seere og andre venner som ønsket å vise omtanke.

Det er flere kjendiser som ønsker henne god bedring på sosiale medier, deriblant Maria Mena, som skriver «Uffa meg. God bedring!».

Også Tone Damli og Lene Alexandra sender varme tanker i retning Skappel.