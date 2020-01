Kompisene skal reise jorda rundt på 1.klasse – med kun Eurobonus-poeng

Det er mange som drømmer om å fly på første klasse med egen butler, seng og dusj. De fleste av oss tenker kanskje at man må vinne i Lotto for at drømmen skal gå i oppfyllelse, men det er mulig å fly på første klasse nesten helt gratis.

Bonuspoengjegere

I flere år hadde Henrik Hylland Uhlving gjort narr av kompisen Kaspar Synnevågs hobby. Sistnevnte lekte seg med å samle Eurobonus-poeng for å få billigere flyreiser.

Etterhvert valgte de to journalistene å gjøre hobbyen om til et journalistisk prosjekt. Det har resultert i podcasten «Klassereisen».

I mai startet de begge to med tomme bonuspoengkontoer, for å finne ut hvor lang tid det ville ta å samle opp nok poeng for å booke en tur til Australia, som er den største reisen for bonuspoengjegere. Om noen få dager sitter de selv på flyet, under ett år etter å ha startet på prosjektet.

– For godt til å være sant

Kompisene oppdaget en helt egen subkultur for å jakte bonuspoeng. Selv har de to journalistene valgt å ikke fly i det hele tatt for å opptjene seg nok poeng til å reise.

– Det var et av premissene jeg la for å bli med. Jeg mente det hørtes for godt ut til å være sant at vi skulle kunne reise jorden rundt uten å bruke noen penger. Jeg var redd for å pådra meg masse gebyrer og bruke mye penger for å få denne «gratisreisen», forteller Uhlving.

Journalistene fant raskt ut at det fantes et hav av tilbud for å opptjene seg bonuspoeng, og ingen av dem involverte flyvning.

– Det var veldig interessant å finne ut at veldig mange av de tjenestene vi allerede abonnerer på, var noe man kunne få poeng for dersom man var klar over det, sier Kaspar Synnevåg.

Påmeldingsbonuser

Han oppfordrer alle til å sjekke ut om man kan få bonuspoeng på tjenester man allerede kjøper. Uhlving har selv byttet strømabonnement hver annen måned, og er nå på sitt tredje mobilabonnement.

– Det er alltid noen heftige påmeldingsbonuser man kan få. Jeg tror jeg er på det fjerde kredittkortet mitt, som jeg klipper i to så raskt jeg har sanket velkomstbonusen, forteller Uhlving.

Men man må holde tungen rett i munnen for å unngå å gå på noen gebyrsmeller ved å holde på slik.

Et raskt Google-søk for å finne ut hvilke tjenester man kan få eurobonus for, er et fint sted å starte for de som vurderer å gjøre det samme som oss, forteller kompisene. De mener også at flere nordmenn bør sjekke om de vil veksle om Trumf-pengene sine til Eurobonus-poeng.

– Jeg stoler ikke på at det skjer

Etter under ett år med opptjening av Eurobonus-poeng skal kompisene om noen dager legge ut på reisen til Australia. På veien dit skal de innom flere byer som London, Beijing og Tokyo, før de etter en uke i Australia setter snuten hjemover igjen.