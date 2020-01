Casper Ruud (21) er ute av i Australian Open etter en forrykende kamp i den første runden mot Egor Gerasimov.

Ruud måtte se seg slått etter at Gerasimov avgjorde kampen i tiebreak med sifrene 10-6. Etter over tre og en halv time gikk dermed hviterusseren videre, og møter møter verdenssjueren Alexander Zverev i andre runde.

– Selvfølgelig er det surt. Kjempesurt. Men sånn er sport og er sånn er tennis. Marginene var ikke helt på Caspers side i dag. Han kjempet bra og snudde kampen, og det var tøft gjort å komme tilbake. Men motstanderen fikk noen krefter i femte settet som vi ikke helt trodde på. Han holdt hele veien ut og spilte et veldig godt femte sett, sa pappa og trener Christian Ruud til Eurosport.S

Hviterusserens server samt smårufsete spill fra Ruud gjør at årets første Grand Slam-turneringen endte med en skuffende tidlig exit etter 3-6, 6-7, 6-1, 6-4, 6-7. Egor Gerasimov var høyt oppe etter å ha slått nordmannen.

– Det var en gal kamp. Det gikk opp og ned. Jeg prøvde bare å presse meg selv og få maks ut av denne kampen. Jeg er veldig glad for å ha vunnet, og er strålende fornøyd med å være med i andre runde, sa Gerasimov etter kampen i et intervju vist på Eurosport.

Et lite plaster på såret er det kanskje at Ruud får med seg 550.000 kroner på kontoen for innsatsen.

Den norske tennisprofilen var for første gang i karrieren inne blant de 50 beste på ATP-rankingen i forrige uke. Da lå han på 46.-plass. Denne uken er han å finne på 48.-plass.

Åpnet strålende

Den 196 centimeter høye hviterusseren spilte strålende og vant de to første settene, men så våknet Ruud. Oslo-gutten vant de påfølgende tre settene og er dermed klar for andre runde i sesongens første Grand Slam-turnering.

Neste hinder er verdens sjuende beste tennisspiller for øyeblikket, tyskeren Alexander Zverev.

Selv om Gerasimov er ranket som nummer 98 i verden og Ruud som nummer 48 var det klasseforskjell i favør hviterusseren i starten av kampen. Det første settet endte med 6-3 til Gerasimov, som også vant et langt og jevnt andresett i tiebreak.

Tydelig frustrert ropte Ruud flere ganger til seg selv etter å ha gjort enkle feil. Men vinden snudde i det tredje settet. Ruud brøt serven til Gerasimov i det fjerde gamet og tok settet overbevisende 6-1.

Avgjorde i tiebreak

Ruud fulgte opp med å ta det fjerde settet 6-4 og sendte dermed kampen ut i et femte og avgjørende sett.

Men i det femte settet ble det tøft for Casper Ruud.

Egor Gerasimov og Ruud fulgte hverandre til 4-4, før Gerasimov gikk opp i ledelsen 5-4. Ruud svarte imidlertid umiddelbart og ordnet 5-5. Da hadde kampen vart i tre timer og 17 minutter.

Gerasimov hadde mer på laget og gikk opp i ledelsen 6-5. Igjen slo Ruud tilbake, og det hele måtte avgjøres i super tiebreak.

Der gikk Gerasimov rett opp i 5-1-ledelse. Ruud kjempet seg tilbake til 6-8, men så kom nervene. Ruud tapte tiebreaket 6-10, og er dermed ute av Australian Open før moroa virkelig har startet.