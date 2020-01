Ble holdt fanget av gjerningsmannen

Svenske Makaveli Lindén har erkjent at han drepte Heikki Bjørklund Paltto med kniv på Majorstua Oslo den 15. oktober i 2018. Kort tid før drapet skal han ha ranet en mann i et parkeringshus i nærheten.

Lindén rømte til Frankrike. På veien dit ble han siktet for å ha drept 58 år gamle Johanna Jostameling i byen Mechelen i Belgia. Dette skjedde seks dager etter drapet i Oslo.

Etter å ha blitt utlevert fra Frankrike til Norge, tilbrakte Lindén i fjor høst mange uker på Brøset, et psykiatrisk sykehus i Trondheim.

Sakkyndige har slått fast at den svenske mannen, under sterk tvil, er strafferettslig tilregnelig etter Majorstua-drapet.

ERKJENNER: Svenske Makaveli Lindén (21) erkjenner at han drepte Heikki Bjørklund Paltto på Majorstua i oktober i 2018. Foto: Interpol

I 2017 mente en psykiater i Sverige at Lindén var psykotisk. De norske sakkyndige som vurderte ham i fjor høst mener at han også på nåværende tidspunkt er psykotisk.

Slik TV 2 forstår det, er det for få personer som kan si noe om svenskens oppførsel på drapsdagen i oktober i 2018. Dermed kan ikke de sakkyndige utelukke var tilregnelig da han drepte Heikki Bjørklund Paltto på Majorstua.

Gikk inn tilfeldig dør

Etterforskningen av drapet er ferdig. Innen kort tid oversendes saken til statsadvokat Trude Antonsen som igjen videresender den til Riksadvokaten for endelig påtaleavgjørelse, opplyser politiadvokat Christian Hatlo i Oslo politidistrikt.

PÅGRIPELSEN: Grete Lien Metlid og Christian Hatlo i Oslo politidistrikt på pressekonferansen etter at Makaveli Lindén ble pågrepet i oktober i 2018. Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

Etter avhørene med Makaveli Lindén har politiet nå et bilde av hendelsesforløpet forut for drapet på Majorstua, får TV 2 bekreftet:

Etter at svensken ranet en tilfeldig mann på Majorstua, gikk han for å gjemme seg. Tilfeldigvis hoppet han over et gjerde og havnet i bakgården utenfor leiligheten der Heikki Paltto bodde med kameratene sine.

Lindén har forklart at han banket på verandadøra og at han umiddelbart truet Paltto, som var alene hjemme, med kniv.

Politiet har hele tiden ment at drapet ble utløst av et økonomisk motiv. Inne i leiligheten skal svensken ha gått fra rom til rom på jakt etter verdisaker. Dette skjedde mens Paltto ble truet med kniven, får TV 2 opplyst.

Ville binde ham

Etterforskerne til politiet er ikke sikre på nøyaktig hvor lenge trusselsituasjonen med kniv pågikk, men de mener at den varte i minst 10 minutter. Slik politiet ser det, var Paltto uten reell mulighet til å komme seg unna.

På et tidspunkt skal Lindén ha ønsket å binde fast offeret sitt. Da motsatte Paltto seg, og det endte med at han ble knivstukket flere ganger, ifølge TV 2s opplysninger.