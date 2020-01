Nevrokirurg Nicola Acciarri gikk denne uken ut i den italianske avisen Contro Copertina og fortalte at den tyske formel 1-legenden ikke lenger er som vi husker ham.

– Vi må forestille oss en annerledes person fra den vi husker på formel 1-banen, sier Accarri ifølge flere britiske medier, deriblant Express.

Kirurgen forklarer videre at Schumacher har en totalt endret muskel- og skjelettstruktur, og han ikke er i nærheten av å se ut som han en gang gjorde.

29. desember 2013 skadet Schumacher seg stygt i de franske alpene, da han kjørte off-pist sammen med sønnen.

Den syv ganger verdensmesteren pådro seg alvorlige hodeskader og lå et halvt år i kunstig koma etter to hjerneoperasjoner.

Fikk stamcellebehandling

Tyskeren, som i sin siste sesong kjørte for Mercedes GP, har siden den tid oppholdt seg i hjemmet sitt i Gland i Sveits, og familien har holdt Schumachers helsetilstand skjult for offentligheten. Det finnes heller ingen bilder av 51-åringen etter ulykken.

I september 2019 meldte den franske avisen Le Parisien at Schumacher skulle få stamcellebehandling på spesielistsykehuset Georges-Pompidou i Paris. Han skal angivelig ha mottatt samme behandling to ganger tidligere.

– Det eneste vi vet er at han har fått blodoverføring, og at det er blitt tilført stamceller til blodet hans. Det skal ha en positiv effekt på hele kroppen, og også hjernen, sa Le Parisien-journalist Jean-Michel Decugis i et intervju.

Kritiserer kona

I en dokumentar fra 2019, blir kona Corinne kritisert for å skjule Schumachers tilstand. Hans tidligere manager, Willi Weber, sier det er trist at han ikke får vite noe om sin gamle samarbeidspartner.

– Jeg vet at Michael har fått hard medfart, men dessverre får jeg ikke vite om hvilke framsteg han gjør. Jeg vil vite hvordan det går med ham. Jeg vil holde ham i hånden og stryke ham på kinnet, men dessverre tillater ikke konen Corinna det, sier Weber i dokumentaren, som ble sendt på den tyske kanalen RTL.

Schumacher, som har vunnet 91 VM-runder i løpet av karrieren, mistet i 2017 sin pole-rekord til Lewis Hamilton da amerikaneren tok sin 69. pole position (beste startposisjon, journ.anm).