Slår ring om Siv Jensen: – Utidig av Carl I. Hagen

Da Siv Jensen mandag varslet at hun tar Fremskrittspartiet ut av regjering, var hun også krystallklar om sin egen fremtid:

– Jeg er motivert, sa Jensen.

Men tidligere Frp-formann Carl I. Hagen åpnet likevel diskusjon om Siv Jensen burde fortsette.

– For å si det litt fleipete, da jeg gikk av hadde vi tretti prosent. Nå har vi cirka ti prosent, sa Hagen til TV 2.

Nå slår fremtredende Frp-politikere ring om Siv Jensen, som har vært leder siden 2006.

– Jeg ser ingen grunn til å vurdere hennes rolle. Hun fremstår som en tydelig og god lederskikkelse og går nå ut av regjeringen med verdighet, sier Knut Erik Engh, som er ordfører i Ulsteinvik.

«Frp-Siv»

Fylkeslederen i Innlandet, Johan Aas, mener utspillet fra Hagen er utidig.

STØTTER JENSEN: Fylkeslederen i Oppland, Johan Aas. Foto: Heiko Junge

– De siste dagene har Siv Jensen igjen vist hvor dyktig leder hun er. Utidig av Hagen å nøre oppunder interne saker. Nå er tiden for å jobbe for vår politikk og ikke lederspørsmål. Valgkomiteen tar seg av den saken, så bestemmer landsmøtet tidlig i mai, sier Aas til TV 2.

–Det er ingen lederdebatt i Frp nå. Jeg er glad for at vår partileder har vært tydelig i ukens sak, sier Liv Gustavsen, fylkesleder i Viken.

Fylkeslederen i Agder, Christian Eikeland, sier han gleder seg til å «få tilbake Frp-Siv».

– Det er ikke aktuelt for meg i det hele tatt å diskutere ny leder før Siv selv velger å gå av. Det vi må huske på, er at før og i starten av regjeringstiden, var hun på mange mediamålinger en meget populær politiker. Etter seks år som regjeringens nestkommanderenede og finansminister, er det helt naturlig at hun opptrer i rollen. Hun skal tross alt representere alt fra Abid Raja til Høyre-politikere helt til høyre i partiet. Hun har klart oppgaven godt i kombinasjon som partiets leder. Nå gleder jeg meg til å få tilbake Frp-Siv, sier han.

Stortingspolitikerne støtter Jensen

Frps finanspolitisk talsperson, Sivert Bjørnstad, sier til TV 2 at Siv Jensen er den beste lederen Frp kan ha.

JA TIL SIV: Stortingspolitiker Sivert Bjørnstad Foto: Terje Bendiksby

– Jeg oppfatter at hun har full støtte i alle ledd av partiet. Vi har ikke noe behov for noen lederdebatt i Frp nå. Jeg håper Siv blir sittende som leder lenge ennå, sier Bjørnstad.

Også Erlend Wiborg i Stortingets Arbeids- og sosialkomité støtter partilederen.

– Siv har bevist at hun er en meget dyktig partileder. De beste valgresultatene i Frps historie har vært med Siv som leder. Hun har også vist at politikken er det viktigste for partiet. Derfor tok hun oss inn i regjering, men også nå når hun satt ned foten og tok oss ut av regjering.