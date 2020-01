Slik skal Erna Solberg løse regjeringskabalen

– Jeg er opptatt av at jeg skal følge de programpostene jeg har lovet. Jeg skal ikke til Davos, for det er for langt unna. Men jeg liker ikke å være en «no-shower», sier Solberg.

Abid Raja inn?

Mandag sa regjeringskilder at fredag og tirsdag var mulige dager for å presentere den nye regjeringen, men Erna Solberg varslet tirsdag at en ny regjering skal være på plass innen slutten av måneden.

Statsrådkabalen i Venstre vil bli sett på som en del av lederkampen, som vil komme på landsmøtet april. Flere fylkeslag vil ha ny partileder, og Sveinung Rotevatn og Abid Raja er navnene som trekkes frem.

Unge Venstre-leder Sondre Hansmark , som også sitter i valgkomiteen før landsmøtet, sier til NTB at det er på tide at Venstre-profilen Sveinung Rotevatn (32) blir statsråd – og at partiet kaprer et tungt departement.

– Med tanke på fornyelse i Venstre og for å synliggjøre prosjektet vårt er Rotevatn et veldig godt navn. Han kan tilføre en del av de tingene Venstre trenger for å løfte seg fram mot stortingsvalget i 2021, sier Hansmark til NTB.