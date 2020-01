Love Island-Ali (28) om den dramatiske flukten til Norge

Takker foreldrene

I dag er Ali evig takknemlig for alt foreldrene gikk gjennom og ofret for at han skulle få en trygg og fri oppvekst i Norge. To tatoveringer på brystet sørger for å minne ham på det hver eneste dag.

– Det står Lamia og Esmael. Mamma og pappa. Også er det mamma som har tegnet den da, så det gir meg enda mer. De likte ikke så godt at jeg skulle ta tatovering, men da jeg sa hva det var, så var det greit, Ali.

Av Alis slektninger er det bare han, foreldrene og de tre søstrene hans som bor i Norge. 28-åringen har foreløpig ikke vært tilbake i hjemlandet etter at familien flyktet, men han har et håp om å kunne gjøre det på sikt.

– Jeg har jo en hel slekt der ennå, så jeg har veldig lyst til å besøke dem igjen. Selv om jeg var liten, så husker jeg noen av dem, så det hadde vært gøy. Men jeg må vente litt på tryggere omgivelser, avslutter han.

