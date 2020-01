Da en 14 år gammel jente fra Okaloosa County i Florida varslet om at hun ble mishandlet, var det ingen som trodde på henne.

Jenta bestemte seg for å fremskaffe beviser selv, og satte i julen opp et hemmelig kamera for å ta faren, Damon Becnel (47), på fersken.

To opptak førte til at han 2. januar ble pågrepet, melder ABC News.

I den ene videoen kan man se hvordan Becnel skaller ned jenta, river henne i håret og kaster henne med hodet først inn i en sengestolpe.

Man kan også se at han tar frem en kniv, tar kvelertak på en hund og roper: «Jeg vil skjære ut de jæ*** øynene på den jæ*** hunden».

– Jeg er sjefen her, sier han, før han kaster jenta i bakken og ber henne holde kjeft når hun skriker.

– Visste at noe fælt kom til å skje

ABC News har intervjuet jentas mor, som forteller at 14-åringen flere ganger har forsøkt å varsle myndighetene om mishandlingen. Hun sier at jenta aldri ble tatt seriøst.

– Ingenting ble gjort. Ingen har noen gang blitt gjort for å hjelpe datteren min. Hun visste at noe fælt kom til å skje, og at ingen ville tro henne med mindre hun hadde det på film, sier kvinnen til lokalkanalen WEAR-TV, ifølge NBC News.

Moren ønsker ikke å bli navngitt i media.

Løslatt mot kausjon

Ifølge ABC News har ikke moren foreldreansvar for jenta.

14-åringen og hunden bor ifølge nettstedet nå hos en av Damon Becnels nærmeste venner.

Becnel ble 3. januar løslatt mot en kausjon på 4000 dollar, altså 46.000 kroner.

I politiets arrestasjonspapirer står det at han 4. februar må møte i retten, tiltalt for barnemishandling og dyremishandling.