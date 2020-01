Nylig lanserte Unicef en kampanje som heter «Stopp Sharenting». Kampanjen går ut på å gjøre foreldre og besteforeldre oppmerksomme på konsekvensene ved å dele bilder av barn i sosiale medier.

Ifølge Unicef har et barn innen de er 12 år gamle i snitt 1165 bilder av seg selv på sosiale medier, delt av foreldrene.

– Blir de flau?

Hver eneste dag brytes barns rettigheter i Norge, gjennom foreldres ubetenksomme deling av bilder.

– Denne kampanjen handler om å skape oppmerksomhet rundt uønsket bildedeling av barn på nett. Vi ønsker ikke at folk skal slutte å dele bilder, men at barns beste skal være i sentrum. Er det hensiktsmessig, blir de flau og kan de komme i en vanskelig situasjon senere?, sier Kristin Oudmayer i Unicef, til God Morgen Norge.

Unicef ønsker nå at foreldre forstår de mulige konsekvensene som kan komme når man deler bilder av barn i sosiale medier.

– I verste fall kan bildene brukes og utnyttes i forbindelse med ID-tyveri. Vi ser også at barn kan havne i situasjoner hvor de blir mobbet og plaget av bilder de selv ikke har rådd over. Barn må få eie sin eget digitale identitet, sier Oudmayer videre.

– Vonde saker

Hans Marius Tessem jobber i slettmeg.no, som er en veiledningstjeneste for de som føler seg krenket på nett. Han forteller at de flere ganger har blitt kontaktet av fortvilte barn, etter at foreldre har delt bilder av dem på nett.

– De vanskeligste situasjonene kan være ved samlivsbrudd. Hvor barnet blir brukt som et våpen i en konflikt, ved at en ny partner deler bilder av den andres barn. Dette er veldig vanskelig og vonde saker, sier Tessem til God Morgen Norge.

Han mener Unicefs kampanje er svært viktig.

– At vi får retningslinjer og tenker oss om, tror jeg er kjempeviktig. Ungene har blitt flinke til å si fra til foreldre, men til besteforeldre kan det være mye vanskeligere. De gjør det i beste mening, og vi ønsker ikke såre de. Men at det lages et tankegods for oss er kjempesmart, sier Tessem.

Råd til foreldre

Kristin Oudmayer og Unicef har en rekke råd til foreldre før de skal dele bilder av barn i sosiale medier.

– Snakk med barna og spør de fra ganske lav alder om hva de synes om bildet. Informer også om hva man tenker å skrive til bildet, for det er ganske avgjørende for hvordan andre oppfatter bildet, sier hun.