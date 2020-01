Fem personer er nå siktet for drap eller medvirkning til drap, etter at to personer ble funnet drept ved Osavatnet i Bergen, mandag i forrige uke.

Sent mandag kveld ble en mann i 20-årene pågrepet i Fana. Mannen er siktet for drap eller medvirkning til drap. Pågripelsen skjedde uten dramatikk, opplyser Vest politidistrikt i en pressemelding.

– Mannen ble brakt inn til politihuset i Bergen. Politiet vil i løpet av dagen forsøke å gjennomføre avhør. Det er foreløpig ikke tatt stilling til om mannen skal varetektsfengsles, opplyser politiet videre.

Etterforskningen pågår fremdeles for fullt med mellom 30-40 tjenestepersoner i saken. Dette er en omfattende sak med to døde, fem personer siktet for drap eller medvirkning til drap, samt en person siktet for å forspille bevis.

Et stort antall vitner er avhørt, noen av dem flere ganger. En rekke avhør gjenstår, blant annet med flere av de siktede.