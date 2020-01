Fornærmet i retten: – Jeg hadde hørt han var ekkel og glad i yngre jenter

Mannen i 50-årene har hatt en rekke sentrale roller i medie- og utelivsbransjen i hovedstaden helt tilbake til 90-tallet. Han er tiltalt for ni voldtekter av åtte forskjellige kvinner.

Tirsdag formiddag inntok den første av de åtte fornærmede kvinnene vitneboksen i sal 207 i Oslo tingrett.

Hennes forklaring gikk for lukkede dører, men med pressen til stede.

Kvinnen var i tenårene da hendelsene med kulturtoppen skjedde. Den fornærmede kvinnen var svært berørt da hun forklarte seg for retten.

– Jeg var veldig usikker, og søkte vel bekreftelse de stedene jeg kunne få det i denne perioden, sier hun.

Møttes på fest

Hun forteller at hun møtte tiltalte på en fest i 2010, men at hun da ikke møtte ham igjen før i 2011.

Hun forteller at de hadde mye kontakt via en chatt, og hun forteller at hun etterhvert likte ham bedre og bedre. Etter en periode ble hun invitert hjem til mannen, og de to etablerte et vennskap. Hun sier at hun oppfattet mannen som omsorgsfull og hyggelig. De møttes etterhvert oftere, samtidig som at kontakten via chatten jevnlig.

Mannen var på dette tidspunktet dobbelt så gammel som henne.

– Jeg hadde forhørt meg med andre, og jeg fikk advarsler om at han kunne være ekkel og var glad i yngre jenter. Da jeg ble kjent med ham opplevde jeg ikke disse tingene, sa kvinnen, som sier at hun etterhvert opplevde at de flørtet, men at det ikke var noe seriøst.

– Jeg fikk jo interesse for ham, for han var så god mot meg, jeg syntes det var veldig hyggelig å henge med ham. Jeg vil ikke si jeg var forelska, men jeg var nok litt betatt. Han fikk meg til å føle meg bra, han viste interesse, sier hun videre.

Han introduserte henne for musikk og litteratur. På denne tiden visste hun om flere av den tiltalte mannens lederroller innen kulturliv og media. Hun sier hun så opp til ham.

– Jeg følte meg sett, og vi hadde mange interessante samtaler. Jeg opplevde at han plukket opp unge jenter og utnyttet dem, og det er i ettertid det jeg tenker skjedde med meg, sier hun.

Stemmen til kvinne brister flere ganger i løpet av forklaringen.

Hun sier hun var klar over at den tiltalte mannen var involvert i et «shady» miljø, som hun synes virket spennende. Kvinnen forteller at hun gjennom sitt kjennskap til den tiltalte mannen fikk jobbe både innen kultur og media.

Kvinnen sier hun visste at tiltalte hadde et liberalt forhold til rusmidler. I politiavhør har hun sagt at han «bruker å ta mye rart», blant annet MDMA og kokain. Hun erkjenner at hun også har tatt MDMA sammen med kulturtoppen.