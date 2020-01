Kontroller av importvarer og testing av ferdige produkter er bare litt av jobben som gjøres for å sikre kvaliteten på varene.

Pølsemåling

Matthias Kappelhoff jobber som testleder for Coop. Jobben hans varierer fra å måle omkretsen på pølser, til å veie skinke på pizzaer.

– Vi smaker, lukter og bedømmer konsistens for å se om alt er sånn som vi har avtalt med leverandøren, sier Kappelhoff.

Dersom Coop får en klage fra en av kundene sine, er det Kappelhoffs oppgave å kontrollere produktet.

– Da kjører vi en test så fort som mulig. Vi er veldig glade for at kundene gir oss tilbakemeldinger. Det er viktig for oss, sier Kappelhoff.

Popkornkontroll

På Unils lager i Våler kommer det inn varer fra hele verden, og de må kontrolleres før de går videre ut til Norgesgruppens butikker.

IMPORTVARER: På lageret til Unil er det over 2500 ulike varer fra hele verden. Foto: Matkontrollen/TV2

– Det er viktig at de bevarer kvaliteten så lenge de er på lageret, sier Wibecke Ødegård Johansen, kvalitetes- og bærekraftssjef i Unil.

Johansen forklarer at det er ulike kontroller på ulike varegrupper. En av kontrollene som utføres er popkorn-kontroll.

– Det tar vi ut og sjekker at det popper før vi sender det ut, sier Johansen til Matkontrollen.

Johansen forklarer at det er enkelte varer de liker å ta en ekstra kontroll på. Et av disse produktene er kokosmelk. Årsaken er en reportasje Matkontrollen laget i fjor høst.

– Den kontrollerer vi fordi dere hadde en sak i høst der dere fant ut at det var høye mengder klorat. Derfor stopper vi de for å sikre at vi får det vi har avtalt med leverandør, sier Johansen.

Kontroll av pasta-produksjon

Kvalitetssikringen omfatter mindre og større kontroller av varene som skal ut i butikk.

EKTE PARMESAN? Programleder Solveig Barstad besøker pastaprodusent til Rema 1000, like i utkanten av Milano. Her kontrolleres blant annet at parmesanen i pastaen er ekte vare. Foto: Matkontrollen/TV 2.

I den anledning har Solveig Barstad og Matkontrollen også vært i Milano for å se nærmere på pastaprodusenten til Rema 1000.

Her ble det foretatt en omfattende gjennomgang og kontroll av fabrikk og rutiner. Dette blant annet for å sikre at de får den varen de har avtalt, til avtalt kvalitet.

Hvilke konkrete forbedringspunkter er det dere har avdekket?

– Fabrikken har en ny og en gammel del, så vi ser jo at de har noen utfordringer med kontinuerlig vedlikehold i den gamle delen. Det går på overflate på vegger og gulv, noe på maskin og noe på kondens i taket. Dette bør forbedres, sier Martina Annegret Rabsch, kvalitetsdirektør i Rema 1000.

Hun understreker at de generelt var fornøyd med gjennomgangen av anlegget denne gang.