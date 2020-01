Manchester United tapte 0-2 mot Liverpool i helgen og ligger 30 poeng bak rivalen etter 23 serierunder. Liverpool har i tillegg én kamp mindre spilt.

Marcus Rashford var ikke med mot Liverpool, og ingenting tyder på at spissen er tilbake med det første. Rashford pådro seg en ryggskade i cupkampen mot Wolves. Undersøkelser viser at det dreier seg om tretthetsbrudd på begge sider av ryggvirvelen.

Rashford har hanglet i lengre tid. Den tidligere Arsenal-spissen Ian Wright er blant dem som mener Solskjær har gamblet unødvendig med Rashfords helse.

– Solskjær er under et intenst press for å få United tilbake der de var, og han har tenkt på seg selv før han tenkte på spilleren. Solskjær har satt seg selv over Rashfords helse. Nå er en av deres mest lovende og viktigste spillere ute. Det er managerens ansvar, sier Wright til BBC.

Solskjær fikk en rekke spørsmål om Rashford-situasjonen på dagens pressekonferanse. Han avviser at han gamblet med angriperens helse og hevder den siste Rashford-skaden er ny.

– Han har ikke hatt den skaden før, nei. Han klaget litt etter kampen mot Burnley. Det var da han følte det første gang. Vi håndterte det så godt vi kunne da. Han fikk noen dager fri fra trening for å få behandling, og vi har byttet ham ut i kamper. Så kom plutselig denne nye skaden, sier Solskjær.

Rashford-skaden er ikke det eneste som bekymrer Solskjær om dagen. Med ti dager igjen av overgangsvinduet er det foreløpig ikke kommet nytt blod inn i en allerede tynn spillertropp, spesielt offensivt.

Manchester United er også i trøbbel med Det engelske fotballforbundet (FA) etter spillernes reaksjoner på det annullerte målet til Roberto Firmino. Manchester United-spillerne raste etter det de oppfattet som et angrep på keeper David de Gea i forkant av scoringen. Da VAR ble koblet inn, ble scoringen annullert. De Gea fikk gult kort for de voldsomme protestene umiddelbart etter scoringen, og nå kan Manchester United straffes for spillernes oppførsel.

Solskjær mener Liverpool-kampen var et steg i riktig retning.

– Vi tapte mot Liverpool, et lag dere sier er fantastiske. Vi var inne i kampen til siste spark på ballen. For meg er det steg fremover, sier Solskjær.