Hei!



Nærlysene på min Renault Megane virker ikke... Har sjekket lyspærer og sikringer, men alt det er OK. Langlys og blinklys virker. Hva kan det være?

Benny svarer:

Heisann!



Her snakker vi kjedelig problem. Du kan jo ikke godt kjøre rundt uten nærlys på bilen din!

Det første jeg tenker på her er at det må være feil med pærene. Når du sier at du har sjekket, betyr det at du også har forsøkt å bytte dem? Hvis ikke, ville jeg startet der.

Det høres ikke ut som sikring. Venstre og høyre side har hver sin sikring, så hvis ikke begge har gått, er det nok ikke det som har skjedd her.

Da har vi én ting igjen: Litt klassisk feilsøking. Endel av dette kan du greit gjøre selv, i alle fall hvis du har tilgang til et mulitimeter, har koblingsskjema og litt greie på strøm og hvordan ting fungerer.

At lysene på bilen virker som de skal er mildt sagt viktig...

Tusenlapper til feilsøking

Du sier ikke noe om hvor gammel bilen din er, derfor er det litt vanskelig å være veldig konkret her. Men du kan starte med å sjekke at det er spenning frem til pærene. Det kan være feil på ulike lysreleer, så det bør du se på. Ledningsfeil er en mulighet, det samme er at det er noe feil med selve lysbryteren.

Hvis du ikke føler deg kapabel til dette eller ikke finner ut av det uansett: Da trenger du litt kyndig hjelp. Jeg anbefaler at du kjører innom et bilverksted og ber om hjelp. Sannsynligvis vil de kunne finne ut av det fort. Men hvis du er redd for at tusenlappene raser avgårde til feilsøking, er det smart å avtale et "pristak" på jobben i forkant.

Her spiller det naturligvis inn hva bilen er verdt. Men lys er jo grunnleggende viktig på en bil og du kan jo ikke bruke den uten lys. Så her får vi bare håpe de kan finne ut av det, uten at det går altfor mange timer.

Jeg ønsker deg lykke til og håper dette ordner seg!

